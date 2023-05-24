В Екатеринбурге в воздухе нашли опасные вещества

Норма по вредным веществам в воздухе оказалась превышена в два-три раза Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В городов Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора выявили превышение предельно-допустимых концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. В частности, в Екатеринбурге в воздухе количество опасных веществ превышает норму в два и три раза. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Свердловской области в telegram-канале.

«24 мая получены следующие неудовлетворительные результаты. В Екатеринбурге превышение среднесуточных ПДК выявлены по показателям: взвешенные частицы РМ10 (в 2,22 раза), РМ2,5 (в 3,23 раза). Превышение максимально разовых ПДК зафиксировано только по взвешенным частицам РМ2,5 (в 1,3 раза)», — говорится в сообщении санврачей.

Также вредные вещества обнаружены в воздухе в Березовском, Верхней Пышме, Реже, Алапаевске. Сотрудники Роспотребнадзора исследуют пробы по 16 показателям, в том числе этилбензол, бензол, ксилол, углерод, оксид углерода, сера диоксид, азота оксид и другие. Свердловчанам рекомендуют придерживаться мер профилактики.

В Свердловской области установилась сухая и жаркая погода, а площадь природных пожаров увеличивается. На утро 24 мая в области действовало 24 пожара на площади 3,6 га.