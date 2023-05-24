Мужчина нуждается в медицинской помощи (фото из архива)
В Екатеринбурге волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 84-летнего Владимира Глазунова. В отряде сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
«Владимир Глазунов 1938 года рождения, вышел из дома 24 мая и не вернулся. Приметы: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, светло-серые глаза», — рассказали на странице отряда «Вконтакте».
Пенсионер был одет в коричневую куртку, синие спортивные штаны, черную кепку. Любую информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону представителя волонтеров 89956608719.
Ориентировка на пропавшего мужчину
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