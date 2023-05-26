Челябинский губернатор уволил ВИП-чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с транспортниками. Челябинск., солопов андрей
Андрея Солопова уволили с гражданской службы из-за сокращения должности Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста замначальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Андрея Солопова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Солопова Андрея Михайловича от должности заместителя начальника Главного Управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 26 мая. В связи с сокращением должности гражданской службы в государственном органе», — говорится в постановлении губернатора.

В мае 2021 года Солопов некоторое время возглавлял жилищную инспекцию региона. В статусе и. о. он находился до прихода Рашиды Ковалевой, которая заменила на посту начальника инспекции Эллу Никитину, ушедшую в отставку.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста замначальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Андрея Солопова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Солопова Андрея Михайловича от должности заместителя начальника Главного Управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 26 мая. В связи с сокращением должности гражданской службы в государственном органе», — говорится в постановлении губернатора. В мае 2021 года Солопов некоторое время возглавлял жилищную инспекцию региона. В статусе и. о. он находился до прихода Рашиды Ковалевой, которая заменила на посту начальника инспекции Эллу Никитину, ушедшую в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...