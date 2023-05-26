Челябинский губернатор уволил ВИП-чиновника

Андрея Солопова уволили с гражданской службы из-за сокращения должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил с поста замначальника ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Андрея Солопова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Солопова Андрея Михайловича от должности заместителя начальника Главного Управления „Государственная жилищная инспекция Челябинской области“, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы с 26 мая. В связи с сокращением должности гражданской службы в государственном органе», — говорится в постановлении губернатора.

В мае 2021 года Солопов некоторое время возглавлял жилищную инспекцию региона. В статусе и. о. он находился до прихода Рашиды Ковалевой, которая заменила на посту начальника инспекции Эллу Никитину, ушедшую в отставку.