Экс-депутат не смог выиграть у пермских властей суд о земельном участке под элитный поселок

ООО «Панорама» Александра Флегинского проиграла спор о земле под коттеджный поселок

Судья решил спор в пользу минприроды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском краевом суде завершилось разбирательство вокруг лесного участка на ул. Новогайвинская. ООО «Панорама» экс-депутата заксобрания Александра Флегинского планировало построить здесь экодеревню «Новая Курья», а краевые власти создать экологический парк «Новогайвинский бор». Суд принял решение в пользу минприроды, рассказали в ведомстве.

«В судебном разбирательстве минприроды Пермского края смогло доказать наличие ценных природных объектов на территории ООПТ, видов почв, животных и растений, включенных в Красную книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации, особую природную ценность ООПТ для улучшения экологической обстановки на территории Перми», — сообщается на сайте министерства. Таким образом решением суда отказано в удовлетворении требований о признании недействующим постановления правительства о создании особо охраняемой природной территории регионального значения — экологического парка «Новогайвинский бор».

Ранее URA.RU рассказывало, что на спорном участке власти решили создать ООПТ, чтобы защитить лес от застройки. Компания «Панорама» в свою очередь планировала здесь построить коттеджный поселок и попыталась оспорить решение властей в суде.