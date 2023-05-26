Экс-депутат не смог выиграть у пермских властей суд о земельном участке под элитный поселок

ООО «Панорама» Александра Флегинского проиграла спор о земле под коттеджный поселок
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, судья, миронов борис
Судья решил спор в пользу минприроды Фото:

В Пермском краевом суде завершилось разбирательство вокруг лесного участка на ул. Новогайвинская. ООО «Панорама» экс-депутата заксобрания Александра Флегинского планировало построить здесь экодеревню «Новая Курья», а краевые власти создать экологический парк «Новогайвинский бор». Суд принял решение в пользу минприроды, рассказали в ведомстве.

«В судебном разбирательстве минприроды Пермского края смогло доказать наличие ценных природных объектов на территории ООПТ, видов почв, животных и растений, включенных в Красную книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации, особую природную ценность ООПТ для улучшения экологической обстановки на территории Перми», — сообщается на сайте министерства. Таким образом решением суда отказано в удовлетворении требований о признании недействующим постановления правительства о создании особо охраняемой природной территории регионального значения — экологического парка «Новогайвинский бор».

Ранее URA.RU рассказывало, что на спорном участке власти решили создать ООПТ, чтобы защитить лес от застройки. Компания «Панорама» в свою очередь планировала здесь построить коттеджный поселок и попыталась оспорить решение властей в суде.

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В Пермском краевом суде завершилось разбирательство вокруг лесного участка на ул. Новогайвинская. ООО «Панорама» экс-депутата заксобрания Александра Флегинского планировало построить здесь экодеревню «Новая Курья», а краевые власти создать экологический парк «Новогайвинский бор». Суд принял решение в пользу минприроды, рассказали в ведомстве. «В судебном разбирательстве минприроды Пермского края смогло доказать наличие ценных природных объектов на территории ООПТ, видов почв, животных и растений, включенных в Красную книгу Пермского края и Красную книгу Российской Федерации, особую природную ценность ООПТ для улучшения экологической обстановки на территории Перми», — сообщается на сайте министерства. Таким образом решением суда отказано в удовлетворении требований о признании недействующим постановления правительства о создании особо охраняемой природной территории регионального значения — экологического парка «Новогайвинский бор». Ранее URA.RU рассказывало, что на спорном участке власти решили создать ООПТ, чтобы защитить лес от застройки. Компания «Панорама» в свою очередь планировала здесь построить коттеджный поселок и попыталась оспорить решение властей в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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