Собственники земли намерены обратиться в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство природных ресурсов Пермского края вынесло на публичное обсуждение проект постановления регионального правительства, который предполагает организацию особо охраняемой природной зоны на ул. Новогайвинская, 118. ООО «Панорама» экс-депутата заксобрания Александра Флегинского реализует там проект по строительству экодеревни «Новая Курья». Документ подготовлен на основании поручения губернатора Дмитрия Махонина. Он размещен на сайте минприроды.

«Проект постановления разработан на основании федерального законодательства, поручения губернатора Пермского края. Проектом постановления утверждаются границы и режимы охраны особо охраняемой природной территории регионального значения экологическом парке „Новогайвинский бор“», — говорится в пояснительной записке к проекту. Площадь парка составит 292 га.

О том, что пермские власти намерены заблокировать стройку коттеджного поселка на месте бывшего полигона ПВКИУ, URA.RU сообщило 6 апреля. Представители ООО «Панорама» заявили, что в случае организации природного парка на ул. Новогайвинская, 118 они намерены обратиться в суд и прокуратуру. По их словам, на частных землях нельзя создать ООПТ, а полигон ВКИУ находится в собственности разных частных владельцев.