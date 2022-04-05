Пермский бизнесмен намерен судиться с Махониным

Устанавливать зону особо охраняемой территории на частной земле коттеджного поселка незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «Панорама», которое принадлежит пермскому бизнесмену, экс-депутату заксобрания Александру Флегинскому, намерено оспорить в суде обсуждаемое присвоение статуса зоны особо охраняемой природной территории бывшему полигону ПВКИУ в Перми. Об этом URA.RU сообщил представитель компании Алексей Богданов. Такое решение планирует принять правительство Пермского края, которое возглавляет губернатор Дмитрий Махонин.

«По моей информации, у местных властей в настоящее время взгляд на эту территорию, как на территорию малоэтажной экологической застройки. Аналогичного взгляда придерживаются и собственники земли. Но в случае принятия решения о присвоении территории по ул. Новогайвинская, 118 статуса особо охраняемой территории мы обратимся с иском в суд и подадим жалобу в прокуратуру», — заявил Богданов.

Все 292 га, на которых власти планируют создать особо охраняемую территорию, находятся в частной собственности, отмечает Алексей Богданов. Все участки давно размежеваны, проложена сетка дорог. А на частных землях создание ООПТ невозможно в силу закона.

Ранее URA.RU сообщило со ссылкой на источник в правительстве, что в ближайшее время краевое правительство намерено присвоить территории по адресу ул. Новогайвинская, 118 статус ООПТ. Это накладывает запрет на освоение территории. «Панорама», которой принадлежат 89 га на этой территории, планировала построить тут экодеревню со школой и детским садом. Проект носит название «Новая Курья». В 2020 году пермская мэрия вступила в конфликт с «Панорамой», наложив запрет на застройку участка. «Панорама» обратилась в суд, который счет незаконным смену зонирования. Решение устояло в кассационной инстанции.

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