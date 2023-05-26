Ведущий металлургический завод Екатеринбурга массово ищет сотрудников

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Визит Алексея Шмыкова в Кушву. Свердловская область, промышленное предприятие, рабочая профессия, рабочий на заводе
АО «Урал-ОЦМ» ищет сотрудников Фото:

Уральский завод по обработке цветных металлов (АО «Урал-ОЦМ») — производственное предприятие, осуществляющее изготовление, обработку и поставку металлоизделий на рынок России и стран СНГ, ищет специалистов. Всего предприятие разместило 14 вакансий. Завод предлагает своим сотрудникам трудоустройство согласно трудовому кодексу.

АО «Урал-ОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов:

  • Электросварщика;
  • Менеджера по продажам металлоконструкций;
  • Инженера-конструктора;
  • Специалиста по тендерам;
  • Токаря с ЧПУ (стойка FANUC);
  • Инженера-технолога;
  • Токаря-универсала;
  • Электромеханика;
  • Оператора лазерного станка с ЧПУ;
  • Менеджера по закупу металлолома (цветных металлов);
  • Вальцовщика листа и профилей;
  • Маляра по металлу;
  • Инженера-технолога по литью.

Предприятие выпускает продукцию из алюминия, цинка, свинца, олова, никеля, титана и из сплавов на их основе. Данная продукция находит свое применение практически во всех отраслях промышленности. Завод занимает лидирующие позиции по изготовлению резервуаров и емкостей объемом от 1 до 200 м³, сосудов и аппаратов из алюминия, титана, нержавеющих, легированных и углеродных сталей, работающих под давлением.

Ранее URA.RU писало, что Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов ищет сотрудников. Предприятие нуждается в мастерах по ремонту электрооборудования, электросварщиках, а также в механиках цехов.

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Уральский завод по обработке цветных металлов (АО «Урал-ОЦМ») — производственное предприятие, осуществляющее изготовление, обработку и поставку металлоизделий на рынок России и стран СНГ, ищет специалистов. Всего предприятие разместило 14 вакансий. Завод предлагает своим сотрудникам трудоустройство согласно трудовому кодексу. АО «Урал-ОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов: Предприятие выпускает продукцию из алюминия, цинка, свинца, олова, никеля, титана и из сплавов на их основе. Данная продукция находит свое применение практически во всех отраслях промышленности. Завод занимает лидирующие позиции по изготовлению резервуаров и емкостей объемом от 1 до 200 м³, сосудов и аппаратов из алюминия, титана, нержавеющих, легированных и углеродных сталей, работающих под давлением. Ранее URA.RU писало, что Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов ищет сотрудников. Предприятие нуждается в мастерах по ремонту электрооборудования, электросварщиках, а также в механиках цехов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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