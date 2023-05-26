Ведущий металлургический завод Екатеринбурга массово ищет сотрудников

Уральский завод по обработке цветных металлов (АО «Урал-ОЦМ») — производственное предприятие, осуществляющее изготовление, обработку и поставку металлоизделий на рынок России и стран СНГ, ищет специалистов. Всего предприятие разместило 14 вакансий. Завод предлагает своим сотрудникам трудоустройство согласно трудовому кодексу.
АО «Урал-ОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов:
- Электросварщика;
- Менеджера по продажам металлоконструкций;
- Инженера-конструктора;
- Специалиста по тендерам;
- Токаря с ЧПУ (стойка FANUC);
- Инженера-технолога;
- Токаря-универсала;
- Электромеханика;
- Оператора лазерного станка с ЧПУ;
- Менеджера по закупу металлолома (цветных металлов);
- Вальцовщика листа и профилей;
- Маляра по металлу;
- Инженера-технолога по литью.
Предприятие выпускает продукцию из алюминия, цинка, свинца, олова, никеля, титана и из сплавов на их основе. Данная продукция находит свое применение практически во всех отраслях промышленности. Завод занимает лидирующие позиции по изготовлению резервуаров и емкостей объемом от 1 до 200 м³, сосудов и аппаратов из алюминия, титана, нержавеющих, легированных и углеродных сталей, работающих под давлением.
Ранее URA.RU писало, что Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов ищет сотрудников. Предприятие нуждается в мастерах по ремонту электрооборудования, электросварщиках, а также в механиках цехов.
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