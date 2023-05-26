Ведущий металлургический завод Екатеринбурга массово ищет сотрудников

26 мая 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

АО «Урал-ОЦМ» ищет сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод по обработке цветных металлов (АО «Урал-ОЦМ») — производственное предприятие, осуществляющее изготовление, обработку и поставку металлоизделий на рынок России и стран СНГ, ищет специалистов. Всего предприятие разместило 14 вакансий. Завод предлагает своим сотрудникам трудоустройство согласно трудовому кодексу. АО «Урал-ОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов: Электросварщика;

Менеджера по продажам металлоконструкций;

Инженера-конструктора;

Специалиста по тендерам;

Токаря с ЧПУ (стойка FANUC);

Инженера-технолога;

Токаря-универсала;

Электромеханика;

Оператора лазерного станка с ЧПУ;

Менеджера по закупу металлолома (цветных металлов);

Вальцовщика листа и профилей;

Маляра по металлу;

Инженера-технолога по литью. Предприятие выпускает продукцию из алюминия, цинка, свинца, олова, никеля, титана и из сплавов на их основе. Данная продукция находит свое применение практически во всех отраслях промышленности. Завод занимает лидирующие позиции по изготовлению резервуаров и емкостей объемом от 1 до 200 м³, сосудов и аппаратов из алюминия, титана, нержавеющих, легированных и углеродных сталей, работающих под давлением. Ранее URA.RU писало, что Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов ищет сотрудников. Предприятие нуждается в мастерах по ремонту электрооборудования, электросварщиках, а также в механиках цехов.

Уральский завод по обработке цветных металлов (АО «Урал-ОЦМ») — производственное предприятие, осуществляющее изготовление, обработку и поставку металлоизделий на рынок России и стран СНГ, ищет специалистов. Всего предприятие разместило 14 вакансий. Завод предлагает своим сотрудникам трудоустройство согласно трудовому кодексу. АО «Урал-ОЦМ» приглашает на работу следующих специалистов: Предприятие выпускает продукцию из алюминия, цинка, свинца, олова, никеля, титана и из сплавов на их основе. Данная продукция находит свое применение практически во всех отраслях промышленности. Завод занимает лидирующие позиции по изготовлению резервуаров и емкостей объемом от 1 до 200 м³, сосудов и аппаратов из алюминия, титана, нержавеющих, легированных и углеродных сталей, работающих под давлением. Ранее URA.RU писало, что Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов ищет сотрудников. Предприятие нуждается в мастерах по ремонту электрооборудования, электросварщиках, а также в механиках цехов.