Силовики заинтересовались отравлением массовым отравлением в Свердловской области

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области выясняют обстоятельства массового пищевого отравления граждан в городе Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По факту отравления граждан после посещения кафе в Тавде, территориальный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По итогам рассмотрения будет принято процессуальное решение», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало о посетителях ресторана в Тавде, которые попали в больницу с острой кишечной инфекцией. В инфекционное отделение попало восемь человек с сальмонеллезом. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование массового отравления.
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