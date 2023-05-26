Силовики заинтересовались отравлением массовым отравлением в Свердловской области

Свердловский СК выясняет обстоятельства отравления посетителей ресторана в Тавде

27 мая 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Ведомство проводит проверку факта отравления граждан в ресторане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области выясняют обстоятельства массового пищевого отравления граждан в городе Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту отравления граждан после посещения кафе в Тавде, территориальный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По итогам рассмотрения будет принято процессуальное решение», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о посетителях ресторана в Тавде, которые попали в больницу с острой кишечной инфекцией. В инфекционное отделение попало восемь человек с сальмонеллезом. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование массового отравления.

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области выясняют обстоятельства массового пищевого отравления граждан в городе Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту отравления граждан после посещения кафе в Тавде, территориальный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По итогам рассмотрения будет принято процессуальное решение», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о посетителях ресторана в Тавде, которые попали в больницу с острой кишечной инфекцией. В инфекционное отделение попало восемь человек с сальмонеллезом. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование массового отравления.