26 мая 2023

Силовики заинтересовались отравлением массовым отравлением в Свердловской области

Свердловский СК выясняет обстоятельства отравления посетителей ресторана в Тавде
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Ведомство проводит проверку факта отравления граждан в ресторане Фото:

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области выясняют обстоятельства массового пищевого отравления граждан в городе Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту отравления граждан после посещения кафе в Тавде, территориальный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По итогам рассмотрения будет принято процессуальное решение», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало о посетителях ресторана в Тавде, которые попали в больницу с острой кишечной инфекцией. В инфекционное отделение попало восемь человек с сальмонеллезом. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование массового отравления.

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Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области выясняют обстоятельства массового пищевого отравления граждан в городе Тавда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту отравления граждан после посещения кафе в Тавде, территориальный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит проверку в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По итогам рассмотрения будет принято процессуальное решение», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о посетителях ресторана в Тавде, которые попали в больницу с острой кишечной инфекцией. В инфекционное отделение попало восемь человек с сальмонеллезом. Специалисты Роспотребнадзора начали расследование массового отравления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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