Мэр Стамбула: Кылычдароглу намерен дружить с Россией в случае победы на выборах

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Летний отдых. архив. Пермь, флаг турции, выборы в турции
Кемаль Кылычдароглу намерен укреплять отношения с Россией если победит на выборах, сказал Экрем Имамоглу Фото:
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Выборы президента в Турции

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу намерен укреплять сотрудничество с Россией, если победит на выборах. Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

«Мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда (объединенная оппозиция, — прим URA.RU) принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества», — заявил Экрем Имамоглу. Его слова передает ТАСС.

Выборы в Турции начались 14 мая, однако было решено устроить второй тур голосования 28 мая. Причиной тому стал тот факт, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. По итогам первого тура Эрдоган набрал 49,5% голосов, а Кылычдароглу — 45%.

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Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу намерен укреплять сотрудничество с Россией, если победит на выборах. Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. «Мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда (объединенная оппозиция, — прим URA.RU) принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества», — заявил Экрем Имамоглу. Его слова передает ТАСС. Выборы в Турции начались 14 мая, однако было решено устроить второй тур голосования 28 мая. Причиной тому стал тот факт, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. По итогам первого тура Эрдоган набрал 49,5% голосов, а Кылычдароглу — 45%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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