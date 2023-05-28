Мэр Стамбула: Кылычдароглу намерен дружить с Россией в случае победы на выборах

28 мая 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Кемаль Кылычдароглу намерен укреплять отношения с Россией если победит на выборах, сказал Экрем Имамоглу Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу намерен укреплять сотрудничество с Россией, если победит на выборах. Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. «Мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда (объединенная оппозиция, — прим URA.RU) принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества», — заявил Экрем Имамоглу. Его слова передает ТАСС. Выборы в Турции начались 14 мая, однако было решено устроить второй тур голосования 28 мая. Причиной тому стал тот факт, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. По итогам первого тура Эрдоган набрал 49,5% голосов, а Кылычдароглу — 45%.

Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу намерен укреплять сотрудничество с Россией, если победит на выборах. Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу. «Мы хотим, чтобы Россия была одним из самых крупных наших союзников. Наша команда (объединенная оппозиция, — прим URA.RU) принципиально настроена укреплять отношения с Россией, вести с ней внешнюю политику на самом высоком уровне и выстраивать отношения на базе подходящего и Турции, и России сотрудничества», — заявил Экрем Имамоглу. Его слова передает ТАСС. Выборы в Турции начались 14 мая, однако было решено устроить второй тур голосования 28 мая. Причиной тому стал тот факт, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. По итогам первого тура Эрдоган набрал 49,5% голосов, а Кылычдароглу — 45%.