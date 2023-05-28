28 мая 2023
27 мая 2023

В свердловском городе отключат электричество на шесть часов

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Ресторан "Funduk". Екатеринбург, лампочка, свет
Часть домов Кировграда останется без электричества на шесть часов Фото:

В Кировграде отключат часть домов от электричества 29 мая с 9 до 17 часов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кировграда.

«Плановые отключения электроэнергии 29 мая с 9 до 17 часов: улица Свердлова, 60 — подключение нового потребителя. Висимский заповедник, улица Степана Разина, 19,20,24,26 — подключение нового потребителя», — сообщили в ЕДДС Кировграда.

Также электричество отключат на улице Энгельса, 24, Челюскинцев, 4-18, школа №5 — реконструкция воздушных линий. Кроме этого проблемы с электричеством будут в домах на улице Некрасова, 1-55.

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В Кировграде отключат часть домов от электричества 29 мая с 9 до 17 часов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кировграда. «Плановые отключения электроэнергии 29 мая с 9 до 17 часов: улица Свердлова, 60 — подключение нового потребителя. Висимский заповедник, улица Степана Разина, 19,20,24,26 — подключение нового потребителя», — сообщили в ЕДДС Кировграда. Также электричество отключат на улице Энгельса, 24, Челюскинцев, 4-18, школа №5 — реконструкция воздушных линий. Кроме этого проблемы с электричеством будут в домах на улице Некрасова, 1-55.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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