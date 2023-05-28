В свердловском городе отключат электричество на шесть часов

Часть домов Кировграда останется без электричества на шесть часов
В Кировграде отключат часть домов от электричества 29 мая с 9 до 17 часов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кировграда.
«Плановые отключения электроэнергии 29 мая с 9 до 17 часов: улица Свердлова, 60 — подключение нового потребителя. Висимский заповедник, улица Степана Разина, 19,20,24,26 — подключение нового потребителя», — сообщили в ЕДДС Кировграда.
Также электричество отключат на улице Энгельса, 24, Челюскинцев, 4-18, школа №5 — реконструкция воздушных линий. Кроме этого проблемы с электричеством будут в домах на улице Некрасова, 1-55.
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