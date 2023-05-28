28 мая 2023
27 мая 2023

На челябинской реке обнаружили массовый мор рыбы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разлив нефти. Нефтеюганск, мертвая рыба, разлив нефти
От погибшей рыбы река стала белой Фото:

На реке Ай в Челябинской области массово погибла рыба. Экологи Кусинского района сослались на жару, жители винят прорыв златоустовского коллектора канализации. В пресс-службе мэрии Златоуста факт аварии опровергли.

«Река Ай. Всю рыбу отравили. Все бело, речка стала мертвой», — прокомментировал один из читателей газеты «Жизнь района» сделанное видео.

В отделе экологии администрации Кусинского района URA.RU комментировать вопрос не стали, сославшись на отсутствие информации. Ранее пресс-служба администрации со ссылкой на начальника отдела Сергея Потемкина заявила, что химанализ проб воды, проведенный специалистами Роспотребнадзора, не показал существенных отклонений. Экологи замор рыбы связали с жарой: воды в реке стало мало, кислорода не хватает — рыба начала задыхаться.

Авторы паблика «Златоуст без коррупции» обвинили в проблемах аварию на канализационном коллекторе. Объект эксплуатируется компанией «Златоустовский водоканал».

«Аварии на коллекторе не было. Связались со всеми ответственными службами. Информацию опровергаем», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

При подготовке материала URA.RU направил запрос в управление Роспотребнадзора по региону. Ответа на момент публикации не последовало. Также запрос отправлен в пресс-службу минэкологии области.

Погибшая рыба плавает от Златоуста до села Куваши и Кусы
Погибшая рыба плавает от Златоуста до села Куваши и Кусы
Фото:
В Златоусте причинами мора жители назвали прорыв канализации, в мэрии аварию опровергли
В Златоусте причинами мора жители назвали прорыв канализации, в мэрии аварию опровергли
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На реке Ай в Челябинской области массово погибла рыба. Экологи Кусинского района сослались на жару, жители винят прорыв златоустовского коллектора канализации. В пресс-службе мэрии Златоуста факт аварии опровергли. «Река Ай. Всю рыбу отравили. Все бело, речка стала мертвой», — прокомментировал один из читателей газеты «Жизнь района» сделанное видео. В отделе экологии администрации Кусинского района URA.RU комментировать вопрос не стали, сославшись на отсутствие информации. Ранее пресс-служба администрации со ссылкой на начальника отдела Сергея Потемкина заявила, что химанализ проб воды, проведенный специалистами Роспотребнадзора, не показал существенных отклонений. Экологи замор рыбы связали с жарой: воды в реке стало мало, кислорода не хватает — рыба начала задыхаться. Авторы паблика «Златоуст без коррупции» обвинили в проблемах аварию на канализационном коллекторе. Объект эксплуатируется компанией «Златоустовский водоканал». «Аварии на коллекторе не было. Связались со всеми ответственными службами. Информацию опровергаем», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии города. При подготовке материала URA.RU направил запрос в управление Роспотребнадзора по региону. Ответа на момент публикации не последовало. Также запрос отправлен в пресс-службу минэкологии области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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