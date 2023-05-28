В Свердловской области Генпрокуратура начинает прием обращений от участников СВО

29 мая 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Участники специальной военной операции смогут напрямую обратиться в прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу на два дня откроет прием обращений от участников специальной военной операции и их родственников. В ведомство можно будет сообщить о проблемах с выплатами и других нарушениях, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 30 мая по 1 июня организован прием сообщений от участников СВО о соблюдении их трудовых, социальных и иных прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также по вопросам защиты прав членов их семей», — говорится в сообщении ведомства. Обращения принимают с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 30 мая по 1 июня по телефонам: — управление Генпрокуратуры по УрФО 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30; — прокуратура Свердловской области 8 (343) 376-82-61.

Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу на два дня откроет прием обращений от участников специальной военной операции и их родственников. В ведомство можно будет сообщить о проблемах с выплатами и других нарушениях, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 30 мая по 1 июня организован прием сообщений от участников СВО о соблюдении их трудовых, социальных и иных прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также по вопросам защиты прав членов их семей», — говорится в сообщении ведомства. Обращения принимают с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 30 мая по 1 июня по телефонам: — управление Генпрокуратуры по УрФО 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30; — прокуратура Свердловской области 8 (343) 376-82-61.