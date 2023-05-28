28 мая 2023

В Свердловской области Генпрокуратура начинает прием обращений от участников СВО

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, мобилизация, сво, специальная военная операция
Участники специальной военной операции смогут напрямую обратиться в прокуратуру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу на два дня откроет прием обращений от участников специальной военной операции и их родственников. В ведомство можно будет сообщить о проблемах с выплатами и других нарушениях, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 30 мая по 1 июня организован прием сообщений от участников СВО о соблюдении их трудовых, социальных и иных прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также по вопросам защиты прав членов их семей», — говорится в сообщении ведомства.

Обращения принимают с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 30 мая по 1 июня по телефонам:

— управление Генпрокуратуры по УрФО 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30;

— прокуратура Свердловской области 8 (343) 376-82-61.

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Управление Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу на два дня откроет прием обращений от участников специальной военной операции и их родственников. В ведомство можно будет сообщить о проблемах с выплатами и других нарушениях, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «В управлении Генпрокуратуры по УрФО с 30 мая по 1 июня организован прием сообщений от участников СВО о соблюдении их трудовых, социальных и иных прав и гарантий, в том числе на получение денежного довольствия и региональных мер поддержки, а также по вопросам защиты прав членов их семей», — говорится в сообщении ведомства. Обращения принимают с 9:00 до 18:00, с 13:00 до 14:00 перерыв. Обратиться можно с 30 мая по 1 июня по телефонам: — управление Генпрокуратуры по УрФО 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30; — прокуратура Свердловской области 8 (343) 376-82-61.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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