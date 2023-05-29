В Свердловской области автобус насмерть сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый. Видео

29 мая 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на Успенском проспекте в Верхней Пышме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Девочка из Верхней Пышмы Свердловской области погибла под колесами автобуса. Водитель сбил ребенка на Успенском проспекте. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. ЧП произошло 29 мая в шестом часу вечера. «На Успенском проспекте, 127 водитель автобуса 108-го маршрута, поворачивая с Огнеупорщиков, не предоставил преимущество в движении ребенку. Девочка шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали обстоятельства ДТП в ГИБДД. Ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Личной погибшей сейчас устанавливают.

Девочка из Верхней Пышмы Свердловской области погибла под колесами автобуса. Водитель сбил ребенка на Успенском проспекте. Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. ЧП произошло 29 мая в шестом часу вечера. «На Успенском проспекте, 127 водитель автобуса 108-го маршрута, поворачивая с Огнеупорщиков, не предоставил преимущество в движении ребенку. Девочка шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — рассказали обстоятельства ДТП в ГИБДД. Ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Личной погибшей сейчас устанавливают.