Пермячке, чей ребенок сгорел заживо, угрожают соседи

Жительница Култаево (Пермский край), чей ребенок сгорел заживо в коляске, опасается самосуда. По словам женщины, соседи угрожают ей поджогом.
«Я не была пьяная в тот день, только утром выпила банку пива. Мы пришли домой после прогулки и уснули, а когда я проснулась, то коляска уже горела. Сейчас местные жители хотят меня убить. Поджечь хотят», — передает слова женщины 59.ru. Пермячка также отмечает, что никого не боится.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате возгорания коляски погиб 7-месячный ребенок. По версии следователей, которые проводят проверку, 3-летний брат погибшего младенца нашел в квартире зажигалку и поджег одеяло, лежащее на коляске. По словам местных жителей, после гибели ребенка женщина вела себя странно.
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