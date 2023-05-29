Пермячке, чей ребенок сгорел заживо, угрожают соседи

30 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в одной из квартир в селе Култаево Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Култаево (Пермский край), чей ребенок сгорел заживо в коляске, опасается самосуда. По словам женщины, соседи угрожают ей поджогом. «Я не была пьяная в тот день, только утром выпила банку пива. Мы пришли домой после прогулки и уснули, а когда я проснулась, то коляска уже горела. Сейчас местные жители хотят меня убить. Поджечь хотят», — передает слова женщины 59.ru. Пермячка также отмечает, что никого не боится. Ранее URA.RU сообщало, что в результате возгорания коляски погиб 7-месячный ребенок. По версии следователей, которые проводят проверку, 3-летний брат погибшего младенца нашел в квартире зажигалку и поджег одеяло, лежащее на коляске. По словам местных жителей, после гибели ребенка женщина вела себя странно.

Жительница Култаево (Пермский край), чей ребенок сгорел заживо в коляске, опасается самосуда. По словам женщины, соседи угрожают ей поджогом. «Я не была пьяная в тот день, только утром выпила банку пива. Мы пришли домой после прогулки и уснули, а когда я проснулась, то коляска уже горела. Сейчас местные жители хотят меня убить. Поджечь хотят», — передает слова женщины 59.ru. Пермячка также отмечает, что никого не боится. Ранее URA.RU сообщало, что в результате возгорания коляски погиб 7-месячный ребенок. По версии следователей, которые проводят проверку, 3-летний брат погибшего младенца нашел в квартире зажигалку и поджег одеяло, лежащее на коляске. По словам местных жителей, после гибели ребенка женщина вела себя странно.