30 мая 2023

Оборонные предприятия увеличили доходы Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Компрессорный завод. Екатеринбург , уральский компрессорный завод, компрессорный завод екатеринбург, укз
Около 45% доходов Екатеринбургу приносят местные заводы Фото:

Около 45% прибыли Екатеринбургу приносят оборонные предприятия, которые располагаются в Октябрьском районе города. Такой статистикой поделился глава администрации района Игорь Костенко на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы.

«Специфика нашего района — это оборонные предприятия, которые сейчас работают на внешние задачи, и загрузка там очень серьезная. Оборот этой продукции за последние два года увеличился в 15-20 раз на некоторых предприятиях», — заявил Костенко.

По его словам, район дает 45% прибыли городу за счет работы АО «НПП «Старт» имени А. И. Яскина, Уральского завода гражданской авиации, Компрессорного завода, Уральского оптико-механического. «Здесь загрузка максимальная. Там растет зарплата, хотя может и не хватает специалистов, но заводы ищут их. Предприятия растут, темпы очень усиленные», — подытожил глава Октябрьского района.

Ранее стало известно, что Железнодорожный район Екатеринбурга стал рекордсменом по рождаемости из-за мигрантов. В 2022 году количество жителей увеличилось на 684 человека.

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Около 45% прибыли Екатеринбургу приносят оборонные предприятия, которые располагаются в Октябрьском районе города. Такой статистикой поделился глава администрации района Игорь Костенко на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы. «Специфика нашего района — это оборонные предприятия, которые сейчас работают на внешние задачи, и загрузка там очень серьезная. Оборот этой продукции за последние два года увеличился в 15-20 раз на некоторых предприятиях», — заявил Костенко. По его словам, район дает 45% прибыли городу за счет работы АО «НПП «Старт» имени А. И. Яскина, Уральского завода гражданской авиации, Компрессорного завода, Уральского оптико-механического. «Здесь загрузка максимальная. Там растет зарплата, хотя может и не хватает специалистов, но заводы ищут их. Предприятия растут, темпы очень усиленные», — подытожил глава Октябрьского района. Ранее стало известно, что Железнодорожный район Екатеринбурга стал рекордсменом по рождаемости из-за мигрантов. В 2022 году количество жителей увеличилось на 684 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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