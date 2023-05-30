Оборонные предприятия увеличили доходы Екатеринбурга

31 мая 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Около 45% доходов Екатеринбургу приносят местные заводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 45% прибыли Екатеринбургу приносят оборонные предприятия, которые располагаются в Октябрьском районе города. Такой статистикой поделился глава администрации района Игорь Костенко на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы. «Специфика нашего района — это оборонные предприятия, которые сейчас работают на внешние задачи, и загрузка там очень серьезная. Оборот этой продукции за последние два года увеличился в 15-20 раз на некоторых предприятиях», — заявил Костенко. По его словам, район дает 45% прибыли городу за счет работы АО «НПП «Старт» имени А. И. Яскина, Уральского завода гражданской авиации, Компрессорного завода, Уральского оптико-механического. «Здесь загрузка максимальная. Там растет зарплата, хотя может и не хватает специалистов, но заводы ищут их. Предприятия растут, темпы очень усиленные», — подытожил глава Октябрьского района. Ранее стало известно, что Железнодорожный район Екатеринбурга стал рекордсменом по рождаемости из-за мигрантов. В 2022 году количество жителей увеличилось на 684 человека.

Около 45% прибыли Екатеринбургу приносят оборонные предприятия, которые располагаются в Октябрьском районе города. Такой статистикой поделился глава администрации района Игорь Костенко на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы. «Специфика нашего района — это оборонные предприятия, которые сейчас работают на внешние задачи, и загрузка там очень серьезная. Оборот этой продукции за последние два года увеличился в 15-20 раз на некоторых предприятиях», — заявил Костенко. По его словам, район дает 45% прибыли городу за счет работы АО «НПП «Старт» имени А. И. Яскина, Уральского завода гражданской авиации, Компрессорного завода, Уральского оптико-механического. «Здесь загрузка максимальная. Там растет зарплата, хотя может и не хватает специалистов, но заводы ищут их. Предприятия растут, темпы очень усиленные», — подытожил глава Октябрьского района. Ранее стало известно, что Железнодорожный район Екатеринбурга стал рекордсменом по рождаемости из-за мигрантов. В 2022 году количество жителей увеличилось на 684 человека.