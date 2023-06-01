01 июня 2023

На фоне массовой блокировки приставок Xbox в Тюмени резко подорожали игровые компьютеры

Из-за повышенного спроса в Тюменской области начала дорожать компьютерная техника
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютерная игра, gamer, геймер, компьютер
Компьютеры высокой производительности подорожали в Тюменской области на 10 — 15% Фото:

На фоне массовой блокировки работы приставок Xbox на территории России в Тюменской области резко выросли цены на компьютеры высокой производительности, которые можно использовать для игр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Тюменской области выросла стоимость мощных игровых компьютеров. В мае средний рост цен на такую технику составил около 10 — 15%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что повышенный спрос на компьютеры произошел после массовой блокировки приставок Xbox в России. «Ситуация с массовой блокировкой приставок Xbox показала, что консоли — очень ненадежный инструмент для игр и развлечений. Потому что в любой момент их могут отключить или заблокировать. С компьютерами в этом плане проще. Там блокировки различных онлайн-сервисов можно обойти с помощью того же VPN», — добавил собеседник URA.RU.

В адрес сети цифровых гипермаркетов DNS направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что компания Microsoft заблокировала работу игровых приставок Xbox на территории России из-за международных санкций. На этом фоне жители Тюменской области начали массово выставлять консоли на продажу со скидкой 40 — 50%.

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На фоне массовой блокировки работы приставок Xbox на территории России в Тюменской области резко выросли цены на компьютеры высокой производительности, которые можно использовать для игр. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «В Тюменской области выросла стоимость мощных игровых компьютеров. В мае средний рост цен на такую технику составил около 10 — 15%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что повышенный спрос на компьютеры произошел после массовой блокировки приставок Xbox в России. «Ситуация с массовой блокировкой приставок Xbox показала, что консоли — очень ненадежный инструмент для игр и развлечений. Потому что в любой момент их могут отключить или заблокировать. С компьютерами в этом плане проще. Там блокировки различных онлайн-сервисов можно обойти с помощью того же VPN», — добавил собеседник URA.RU. В адрес сети цифровых гипермаркетов DNS направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что компания Microsoft заблокировала работу игровых приставок Xbox на территории России из-за международных санкций. На этом фоне жители Тюменской области начали массово выставлять консоли на продажу со скидкой 40 — 50%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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