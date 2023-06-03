Вся мебель изготовлена на заказ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В центре Нижневартовска (ХМАО) продают черно-белую 2D кофейню «Кофе Рояль». Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито».

«Продаю черно-белую 2D кофейню „Кофе Рояль“. Находится в центре города с двумя большими парковками. Через дорогу парк „Победы“, недалеко набережная. В кофейне проводят выпускные, дни рождения, мастер-классы, гендер-пати, фотосессии, делают предложения руки. Ее полная стоимость 1,7 млн рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, кофейня считается № 1 в городе — занимает первое место в рейтинге 2ГИС в рубриках «кофейни» и «кафе», имеет более 260 высоких оценок и положительных отзывов. В заведение самый большой ассортимент кофейных напитков в городе. На витрине представлен широкий выбор десертов, выпечки, салатов. Работают два сотрудника — бариста.

Все оборудование новое, мебель ручной работы. Были сделаны на заказ стены, полы расписаны приглашенным иногородним художником. Чтобы содержать такое интересное заведение нужно будет отдавать 80 тысяч рублей на аренду, около 12 тысяч рублей на коммунальные расходы и платить налог в год 26 тысяч рублей.

Ранее в Сургуте (ХМАО) продавали майнинг-отель площадью 1000 квадратных метров с видеонаблюдением и охраной. Источником электроэнергии для работы оборудования является газогенератор, что существенно снижает расходы. Стоимость объекта — 30 миллионов рублей.