Для уральских полицейских закупают беспилотники за 27 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
МВД закупает четыре беспилотника для УрФО Фото:

В Уральском федеральном округе для полиции закупят беспилотный авиационный комплекс с беспилотниками самолетного типа. На него готовы потратить 27,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Объект закупки — беспилотный авиационный комплекс с беспилотными воздушными судами (БВС) самолетного типа. Начальная цена — 27,455 млн рублей. Вид бюджета — федеральный», — говорится в документах. Закупку разместило Уральское управление материально-технического снабжения МВД России.

В проекте контракта указано, что победитель конкурса должен поставить два БВС самолетного типа и два БВС мультироторного типа. Предназначение — видеомониторинг. Беспилотники должны быть оборудованы встроенной курсовой видеокамерой, модулем автоматического сопровождения и удержания цели, цифровым видеопередатчиком. Помимо беспилотников требуется поставить станции управления, антенны, запасные запчасти, транспортировочные кейсы, аккумуляторы и зарядники. Победителя аукциона выберут 7 июня.

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В Уральском федеральном округе для полиции закупят беспилотный авиационный комплекс с беспилотниками самолетного типа. На него готовы потратить 27,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Объект закупки — беспилотный авиационный комплекс с беспилотными воздушными судами (БВС) самолетного типа. Начальная цена — 27,455 млн рублей. Вид бюджета — федеральный», — говорится в документах. Закупку разместило Уральское управление материально-технического снабжения МВД России. В проекте контракта указано, что победитель конкурса должен поставить два БВС самолетного типа и два БВС мультироторного типа. Предназначение — видеомониторинг. Беспилотники должны быть оборудованы встроенной курсовой видеокамерой, модулем автоматического сопровождения и удержания цели, цифровым видеопередатчиком. Помимо беспилотников требуется поставить станции управления, антенны, запасные запчасти, транспортировочные кейсы, аккумуляторы и зарядники. Победителя аукциона выберут 7 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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