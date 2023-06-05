Для уральских полицейских закупают беспилотники за 27 млн рублей

В Уральском федеральном округе для полиции закупят беспилотный авиационный комплекс с беспилотниками самолетного типа. На него готовы потратить 27,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Объект закупки — беспилотный авиационный комплекс с беспилотными воздушными судами (БВС) самолетного типа. Начальная цена — 27,455 млн рублей. Вид бюджета — федеральный», — говорится в документах. Закупку разместило Уральское управление материально-технического снабжения МВД России.
В проекте контракта указано, что победитель конкурса должен поставить два БВС самолетного типа и два БВС мультироторного типа. Предназначение — видеомониторинг. Беспилотники должны быть оборудованы встроенной курсовой видеокамерой, модулем автоматического сопровождения и удержания цели, цифровым видеопередатчиком. Помимо беспилотников требуется поставить станции управления, антенны, запасные запчасти, транспортировочные кейсы, аккумуляторы и зарядники. Победителя аукциона выберут 7 июня.
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