05 июня 2023

С экс-участника «Дома-2» из Челябинска требуют взыскать 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения блогер Альфреду Джавадову в суде центрального района. Челябинск, блогер, клетка, арест, джавадов альфред
Альфреду Джавадову нечем рассчитываться за причиненный вред Фото:

С бывшего участника телепроекта «Дом-2» из Челябинска, блогера Альфреда Джавадова, обвиняемого в многочисленных эпизодах хулиганства в ресторанах и барах города, требуют взыскать 10 млн рублей. По данным URA.RU, истцом выступает бизнесмен Сергей Малетин, которому в ноябре 2022 года блогер распылил в глаза перцовый баллончик.

«В уголовном деле в отношении Джавадова появился иск Малетина, в котором он требует от блогера 10 млн рублей. В эту сумму вошла компенсация за лечение поврежденного глаза на сумму свыше 800 тысяч рублей, все остальное — компенсация за моральный вред», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сразу после нападения Джавадова Малетин отправился к врачам. Те зафиксировали у него травмы, квалифицирующиеся, как средний вред здоровью.

URA.RU пыталось связаться с одним из адвокатов Джавадова — Дмитрием Безруковым. Он на звонок не ответил. Второй защитник Джавадова — Виталий Харланов — сообщил, что до начала судебного процесса никаких комментариев не даст.

Джавадова задержали в декабре 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве. За несколько недель до задержания он опубликовал видео из ресторана, где в ходе конфликта распылил посетителю в глаз перцовый баллончик. Всего на него написано свыше 60 заявлений о дебоше в зданиях общепита.

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С бывшего участника телепроекта «Дом-2» из Челябинска, блогера Альфреда Джавадова, обвиняемого в многочисленных эпизодах хулиганства в ресторанах и барах города, требуют взыскать 10 млн рублей. По данным URA.RU, истцом выступает бизнесмен Сергей Малетин, которому в ноябре 2022 года блогер распылил в глаза перцовый баллончик. «В уголовном деле в отношении Джавадова появился иск Малетина, в котором он требует от блогера 10 млн рублей. В эту сумму вошла компенсация за лечение поврежденного глаза на сумму свыше 800 тысяч рублей, все остальное — компенсация за моральный вред», — рассказал источник. По данным URA.RU, сразу после нападения Джавадова Малетин отправился к врачам. Те зафиксировали у него травмы, квалифицирующиеся, как средний вред здоровью. URA.RU пыталось связаться с одним из адвокатов Джавадова — Дмитрием Безруковым. Он на звонок не ответил. Второй защитник Джавадова — Виталий Харланов — сообщил, что до начала судебного процесса никаких комментариев не даст. Джавадова задержали в декабре 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в хулиганстве. За несколько недель до задержания он опубликовал видео из ресторана, где в ходе конфликта распылил посетителю в глаз перцовый баллончик. Всего на него написано свыше 60 заявлений о дебоше в зданиях общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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