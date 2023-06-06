06 июня 2023

Россияне смогут получать электронные подписи за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая страна, где россияне смогут получать электронные подписи — Беларуссия Фото:

Россияне, которые находятся за границей, смогут получать электронную подпись до 2023 года, чтобы участвовать в судебных процессах продавать недвижимость и оформлять кредиты. Об этом заявил генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.

Сперва получить электронную подпись можно будет в Белоруссии, а в ближайшей перспективе появится еще около девяти стран, передает слова Олега Менжинского газета «Известия». По словам гендиректора, получить такую подпись можно в российских посольствах за рубежом.

Также планируется, что электронные подписи смогут получать и граждане указанных стран, а не только для россиян. «В случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие иностранные государства», — добавил Менжинский.

Ранее сообщалось, что иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе в Санкт-Петербурге. Внедрить электронные визы в России планируют с 1 июля, передает МК.

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Россияне, которые находятся за границей, смогут получать электронную подпись до 2023 года, чтобы участвовать в судебных процессах продавать недвижимость и оформлять кредиты. Об этом заявил генеральный директор «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский. Сперва получить электронную подпись можно будет в Белоруссии, а в ближайшей перспективе появится еще около девяти стран, передает слова Олега Менжинского газета «Известия». По словам гендиректора, получить такую подпись можно в российских посольствах за рубежом. Также планируется, что электронные подписи смогут получать и граждане указанных стран, а не только для россиян. «В случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие иностранные государства», — добавил Менжинский. Ранее сообщалось, что иностранцы смогут въехать в Россию по электронной визе в Санкт-Петербурге. Внедрить электронные визы в России планируют с 1 июля, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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