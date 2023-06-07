Власти озвучили дату прямой линии с Путиным

«Коммерсант»: прямую линию с Путиным планируют провести в ноябре—декабре этого года

08 июня 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Прямая линия с Владимиром Путиным будет в ноябре или декабре, считает источник Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным планируется в ноябре или декабре. Источник, близкий к администрации президента РФ, связывает это с ситуацией в зоне спецоперации на Украине. «Сейчас предварительно планируется провести ее [прямую линию с президентом] в ноябре—декабре», — цитирует источника газета « Коммерсант ». По его словам, необходимо дождаться определенности в ситуации в зоне спецоперации на Украине. Ранее URA.RU передавало слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что провести прямую линию с Путиным планируют в 2023 году. Однако официальные сроки на данный момент неизвестны. Пресс-секретарь президента отметил, что точных сроков проведения прямой линии нет.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным планируется в ноябре или декабре. Источник, близкий к администрации президента РФ, связывает это с ситуацией в зоне спецоперации на Украине. «Сейчас предварительно планируется провести ее [прямую линию с президентом] в ноябре—декабре», — цитирует источника газета «Коммерсант». По его словам, необходимо дождаться определенности в ситуации в зоне спецоперации на Украине. Ранее URA.RU передавало слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что провести прямую линию с Путиным планируют в 2023 году. Однако официальные сроки на данный момент неизвестны. Пресс-секретарь президента отметил, что точных сроков проведения прямой линии нет.