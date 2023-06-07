07 июня 2023

Власти озвучили дату прямой линии с Путиным

«Коммерсант»: прямую линию с Путиным планируют провести в ноябре—декабре этого года
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, путин владимир
Прямая линия с Владимиром Путиным будет в ноябре или декабре, считает источник Фото:

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным планируется в ноябре или декабре. Источник, близкий к администрации президента РФ, связывает это с ситуацией в зоне спецоперации на Украине.

«Сейчас предварительно планируется провести ее [прямую линию с президентом] в ноябре—декабре», — цитирует источника газета «Коммерсант». По его словам, необходимо дождаться определенности в ситуации в зоне спецоперации на Украине.

Ранее URA.RU передавало слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что провести прямую линию с Путиным планируют в 2023 году. Однако официальные сроки на данный момент неизвестны. Пресс-секретарь президента отметил, что точных сроков проведения прямой линии нет.

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Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным планируется в ноябре или декабре. Источник, близкий к администрации президента РФ, связывает это с ситуацией в зоне спецоперации на Украине. «Сейчас предварительно планируется провести ее [прямую линию с президентом] в ноябре—декабре», — цитирует источника газета «Коммерсант». По его словам, необходимо дождаться определенности в ситуации в зоне спецоперации на Украине. Ранее URA.RU передавало слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что провести прямую линию с Путиным планируют в 2023 году. Однако официальные сроки на данный момент неизвестны. Пресс-секретарь президента отметил, что точных сроков проведения прямой линии нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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