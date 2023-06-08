Тюменские автобусы изменят график работы

Автобусы будут работать по графику праздничных дней
Автобусы Тюмени с 10 по 12 июня будут работать по расписанию выходных дней. Об этом сообщает telegram-канал мэрии Тюмени.
«В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период выходных и праздничных дней с 10 по 12 июня 2023 года включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней», — говорится в сообщении. Расписание движения общественного транспорта можно отслеживать на сайте «Тюменьгортранс».
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