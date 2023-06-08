08 июня 2023

Тюменские автобусы изменят график работы

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Автобусы будут работать по графику праздничных дней Фото:

Автобусы Тюмени с 10 по 12 июня будут работать по расписанию выходных дней. Об этом сообщает telegram-канал мэрии Тюмени.

«В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период выходных и праздничных дней с 10 по 12 июня 2023 года включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней», — говорится в сообщении. Расписание движения общественного транспорта можно отслеживать на сайте «Тюменьгортранс».

В День России в Тюмени ожидается умеренно прохладная погода. В программе городских мероприятий указаны фестивали и концерты на главных городских площадках.

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Автобусы Тюмени с 10 по 12 июня будут работать по расписанию выходных дней. Об этом сообщает telegram-канал мэрии Тюмени. «В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период выходных и праздничных дней с 10 по 12 июня 2023 года включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней», — говорится в сообщении. Расписание движения общественного транспорта можно отслеживать на сайте «Тюменьгортранс». В День России в Тюмени ожидается умеренно прохладная погода. В программе городских мероприятий указаны фестивали и концерты на главных городских площадках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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