Для тюменцев в День России и выходные пройдут фестивали и концерты. Афиша

Для тюменцев в День России и выходные пройдут фестивали и концерты. Афиша

09 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Одним из мероприятий станет фестиваль национальностей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В этом году День России выпадает на понедельник, что подарило тюменцам длинные выходные. URA.RU подготовило список мероприятий с 10 по 12 июня, среди которых фестиваль национальных культур, велофестиваль, а также концерт групп IOWA и PIZZA. В субботу тюменцам впервые покажут цирковую программу «Клоун», которая посвящена 100-летнему юбилею Юрия Никулина. В Тюменском государственном цирке уже продаются билеты на постановку, которая отразит основные вехи жизни артиста, покажет его творчество и талант. Посмотреть ее также можно будет и 11, и 12 июня. Помимо этого с 10 по 12 июня в музейном комплексе имени И.Я. Словцова для детей проведут экскурсии с мастер-классами, посвященные личности и изобретениям Леонардо Да Винчи. В течение всех выходных будут работать и кинотеатры на открытом воздухе, где покажут «Ходячий Замок» и «Достать ножи». В воскресенье к тюменцам приедут популярные исполнители IOWA, RASA и PIZZA. Они выступят с бесплатным концертом на площади 400-летия Тюмени. На разогреве у них будет тюменский музыкант Goartur. Само мероприятие начнется в 18:00. Продолжить вечер можно будет на теплоходе, где в 19:00 и 21:00 начинаются речные прогулки с живой музыкой. Также покататься по реке Туре можно и с детьми. Для них на судне проведут специальную программу в 11:00 и 13:00. День России для тюменцев отметится традиционным велофестивалем, который начнется на Центральной площади в 10:00. Организаторы обещают также выступление музыкантов и интерактивные площадки с розыгрышем призов. Помимо этого, на площади 400-летия Тюмени откроется фестиваль «Мост дружбы». Там с 12:00 будут действовать национальные подворья, где тюменцы смогут поучаствовать и посмотреть на народные игры, конкурсы и танцы, а также музыкальную программу. Продолжится праздник фестивалем гармонистов «Гармония», где выступят «GармоньDrive». В их репертуаре будут русские инструментальные наигрыши в современной обработке, народные и военные песни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В этом году День России выпадает на понедельник, что подарило тюменцам длинные выходные. URA.RU подготовило список мероприятий с 10 по 12 июня, среди которых фестиваль национальных культур, велофестиваль, а также концерт групп IOWA и PIZZA. В субботу тюменцам впервые покажут цирковую программу «Клоун», которая посвящена 100-летнему юбилею Юрия Никулина. В Тюменском государственном цирке уже продаются билеты на постановку, которая отразит основные вехи жизни артиста, покажет его творчество и талант. Посмотреть ее также можно будет и 11, и 12 июня. Помимо этого с 10 по 12 июня в музейном комплексе имени И.Я. Словцова для детей проведут экскурсии с мастер-классами, посвященные личности и изобретениям Леонардо Да Винчи. В течение всех выходных будут работать и кинотеатры на открытом воздухе, где покажут «Ходячий Замок» и «Достать ножи». В воскресенье к тюменцам приедут популярные исполнители IOWA, RASA и PIZZA. Они выступят с бесплатным концертом на площади 400-летия Тюмени. На разогреве у них будет тюменский музыкант Goartur. Само мероприятие начнется в 18:00. Продолжить вечер можно будет на теплоходе, где в 19:00 и 21:00 начинаются речные прогулки с живой музыкой. Также покататься по реке Туре можно и с детьми. Для них на судне проведут специальную программу в 11:00 и 13:00. День России для тюменцев отметится традиционным велофестивалем, который начнется на Центральной площади в 10:00. Организаторы обещают также выступление музыкантов и интерактивные площадки с розыгрышем призов. Помимо этого, на площади 400-летия Тюмени откроется фестиваль «Мост дружбы». Там с 12:00 будут действовать национальные подворья, где тюменцы смогут поучаствовать и посмотреть на народные игры, конкурсы и танцы, а также музыкальную программу. Продолжится праздник фестивалем гармонистов «Гармония», где выступят «GармоньDrive». В их репертуаре будут русские инструментальные наигрыши в современной обработке, народные и военные песни.