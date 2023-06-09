09 июня 2023

Автомобилистов предупредили о возможных пробках на челябинской трассе

На трассе М5-Урал в Челябинской области возможны пробки из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, транспорт, такси, яндекс такси, пробки на дорогах
Укладка дорожного полотна на трассе продлится до вечера субботы Фото:

На трассе М5-Урал в районе поселка Витаминного в Челябинской области затруднено движение. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в субботу, 10 июня, там меняют дорожное покрытие.

«На 1844-м километре трассы по направлению на Москву проводятся работы по укладке асфальта. Работы продлятся до 19:00. Водителей просят заранее планировать маршрут», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».

Автовладельцы в сообществе «Трасса М5 Уфа—Челябинск» пишут о затруднении движения в районе поселка Витаминного в сторону Уфы. Они уточняют, что заторы связаны с дорожными работами.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М5-Урал в районе поселка Витаминного в Челябинской области затруднено движение. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в субботу, 10 июня, там меняют дорожное покрытие. «На 1844-м километре трассы по направлению на Москву проводятся работы по укладке асфальта. Работы продлятся до 19:00. Водителей просят заранее планировать маршрут», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте». Автовладельцы в сообществе «Трасса М5 Уфа—Челябинск» пишут о затруднении движения в районе поселка Витаминного в сторону Уфы. Они уточняют, что заторы связаны с дорожными работами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...