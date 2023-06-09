Автомобилистов предупредили о возможных пробках на челябинской трассе

Укладка дорожного полотна на трассе продлится до вечера субботы
На трассе М5-Урал в районе поселка Витаминного в Челябинской области затруднено движение. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, в субботу, 10 июня, там меняют дорожное покрытие.
«На 1844-м километре трассы по направлению на Москву проводятся работы по укладке асфальта. Работы продлятся до 19:00. Водителей просят заранее планировать маршрут», — сообщается в паблике Госавтоинспекции региона в соцсети «ВКонтакте».
Автовладельцы в сообществе «Трасса М5 Уфа—Челябинск» пишут о затруднении движения в районе поселка Витаминного в сторону Уфы. Они уточняют, что заторы связаны с дорожными работами.
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