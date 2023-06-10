Диетолог рассказала, какое мороженое может навредить здоровью

Диетолог Элиф Акчекен: чрезмерное употребление промышленного мороженого приводит к заболеваниям

10 июня 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Промышленное мороженое может привести к диабету и прочим заболеваниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При чрезмерном употреблении промышленного мороженого могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, диабет и умственная отсталость у детей. К таким последствиям может привести не только повышенная калорийность промышленного мороженого, но и содержащиеся в нем ароматизаторы, подсластители, консерванты, эмульгаторы, пищевые красители и кукурузный сироп, сообщила специалист по питанию и диетологии Элиф Акчекен. Эксперт отметила, что если на мороженом есть частицы льда, то это значит, что оно таяло и замерзало вновь. По ее словам, это является «прекрасной средой для размножения бактерий». «Мороженое должно быть изготовлено из пастеризованного молока. Есть риск встречи с такими патогенами, как „сальмонелла“ и „бацилла цереус“. Они могут появиться из-за производства в антисанитарных условиях и хранения с нарушением холодовой цепи», — сообщил «Ридус», ссылаясь на слова Акчекен. Диетолог подчеркнула, что у мороженого есть и «положительные свойства». «На данный момент популярно мороженое, подслащенное листьями стевии, которое можно употреблять и при диетическом питании», — рассказала она. Ранее нутрициолог-диетолог Кристина Плотникова рассказала, что в сутки можно съесть 100 грамм мороженого без последствий для фигуры. По ее словам, не рекомендуется есть мороженое чаще двух раз в неделю, так как оно очень калорийное и содержит много сахара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При чрезмерном употреблении промышленного мороженого могут развиться сердечно-сосудистые заболевания, диабет и умственная отсталость у детей. К таким последствиям может привести не только повышенная калорийность промышленного мороженого, но и содержащиеся в нем ароматизаторы, подсластители, консерванты, эмульгаторы, пищевые красители и кукурузный сироп, сообщила специалист по питанию и диетологии Элиф Акчекен. Эксперт отметила, что если на мороженом есть частицы льда, то это значит, что оно таяло и замерзало вновь. По ее словам, это является «прекрасной средой для размножения бактерий». «Мороженое должно быть изготовлено из пастеризованного молока. Есть риск встречи с такими патогенами, как „сальмонелла“ и „бацилла цереус“. Они могут появиться из-за производства в антисанитарных условиях и хранения с нарушением холодовой цепи», — сообщил «Ридус», ссылаясь на слова Акчекен. Диетолог подчеркнула, что у мороженого есть и «положительные свойства». «На данный момент популярно мороженое, подслащенное листьями стевии, которое можно употреблять и при диетическом питании», — рассказала она. Ранее нутрициолог-диетолог Кристина Плотникова рассказала, что в сутки можно съесть 100 грамм мороженого без последствий для фигуры. По ее словам, не рекомендуется есть мороженое чаще двух раз в неделю, так как оно очень калорийное и содержит много сахара.