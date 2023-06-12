Силовики взялись за свердловчанина, пытавшегося порезать соседей за шутку

13 июня 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Свердловчанин пытался зарезать знакомых, подшутивших над ним Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики Кировграда (Свердловская область) расследуют дело свердловчанина, который оскорбившись шуткой соседки ворвался в дом и накинулся на нее с ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. «Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин ворвался в дом к своей знакомой, изрезал ее мужа. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел из-за шутки. Свердловчанин, будучи пьяным, вышел на улицу в нижнем белье, после чего над ним начала надсмехаться соседка. Он разозлился и попытался порезать женщину и ее супруга.

Силовики Кировграда (Свердловская область) расследуют дело свердловчанина, который оскорбившись шуткой соседки ворвался в дом и накинулся на нее с ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. «Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин ворвался в дом к своей знакомой, изрезал ее мужа. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел из-за шутки. Свердловчанин, будучи пьяным, вышел на улицу в нижнем белье, после чего над ним начала надсмехаться соседка. Он разозлился и попытался порезать женщину и ее супруга.