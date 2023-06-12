12 июня 2023

Силовики взялись за свердловчанина, пытавшегося порезать соседей за шутку

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин пытался зарезать знакомых, подшутивших над ним Фото:

Силовики Кировграда (Свердловская область) расследуют дело свердловчанина, который оскорбившись шуткой соседки ворвался в дом и накинулся на нее с ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.

«Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин ворвался в дом к своей знакомой, изрезал ее мужа.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел из-за шутки. Свердловчанин, будучи пьяным, вышел на улицу в нижнем белье, после чего над ним начала надсмехаться соседка. Он разозлился и попытался порезать женщину и ее супруга.

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Силовики Кировграда (Свердловская область) расследуют дело свердловчанина, который оскорбившись шуткой соседки ворвался в дом и накинулся на нее с ножом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону. «Продолжается выполнение комплекса необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении ведомства. Свердловчанин ворвался в дом к своей знакомой, изрезал ее мужа. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент произошел из-за шутки. Свердловчанин, будучи пьяным, вышел на улицу в нижнем белье, после чего над ним начала надсмехаться соседка. Он разозлился и попытался порезать женщину и ее супруга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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