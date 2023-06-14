В Сочи закрыли пляжи после наводнения

14 июня 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Осадки сохранятся в Сочи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пляжные территории в Сочи будут временно закрыты, пока не восстановится хорошая погода. Купание в море сейчас запрещено, заявил мэр города Алексей Копайгородский. «Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — написал глава города в Telegram . По его словам, в ликвидации последствий потопа задействованы 184 человека и 42 единицы техники. Власти ожидают продолжение осадков. В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. Затопленными оказались придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный и СНТ «Мацеста». URA.RU собрало главную информацию о потопе.

Пляжные территории в Сочи будут временно закрыты, пока не восстановится хорошая погода. Купание в море сейчас запрещено, заявил мэр города Алексей Копайгородский. «Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — написал глава города в Telegram. По его словам, в ликвидации последствий потопа задействованы 184 человека и 42 единицы техники. Власти ожидают продолжение осадков. В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. Затопленными оказались придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный и СНТ «Мацеста». URA.RU собрало главную информацию о потопе.