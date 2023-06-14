В Сочи закрыли пляжи после наводнения

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Осадки сохранятся в Сочи Фото:

Пляжные территории в Сочи будут временно закрыты, пока не восстановится хорошая погода. Купание в море сейчас запрещено, заявил мэр города Алексей Копайгородский.

«Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — написал глава города в Telegram. По его словам, в ликвидации последствий потопа задействованы 184 человека и 42 единицы техники. Власти ожидают продолжение осадков.

В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. Затопленными оказались придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный и СНТ «Мацеста». URA.RU собрало главную информацию о потопе.

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Пляжные территории в Сочи будут временно закрыты, пока не восстановится хорошая погода. Купание в море сейчас запрещено, заявил мэр города Алексей Копайгородский. «Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — написал глава города в Telegram. По его словам, в ликвидации последствий потопа задействованы 184 человека и 42 единицы техники. Власти ожидают продолжение осадков. В ночь на 14 июня в Сочи прошел сильный ливень после которого вода в реке Мацеста поднялась выше нормы и вышла из берегов. Затопленными оказались придомовые территории по улице Измайловская, переулки Мостовой и Лечебный и СНТ «Мацеста». URA.RU собрало главную информацию о потопе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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