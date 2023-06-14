Челябинский депутат Лантратова предложила увеличить количество кризисных центров для женщин

15 июня 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Действующие в стране кризисные центры для женщин не справляются с объемом работы, считает Лантратова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Действующие в стране кризисные центры для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не справляются с объемом работы. С таким заявлением выступила депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова. «Нашей фракцией разработан законопроект, который закрепляет на федеральном уровне деятельность кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и перечень предоставляемых ими услуг. Субъекты должны получать федеральное финансирование для создания и функционирования кризисных центров», — написала в своем telegram-канале Яна Лантратова. Как она отмечает, подобные центры работают в России не первое десятилетие. В одних женщины могут проживать, в другие получить юридическую и психологическую помощь. Сейчас центры работают в рамках нормативных актов субъектов, РПЦ, либо как частные. Но кризисных центров для женщин в стране мало и они не справляются с объемом работы. Помощь должна быть повсеместной и не зависеть от возможностей региона, уверена Лантратова. Ранее Яна Лантратова выступила с инициативой запустить легальный российский бесплатный файлообменный сервис для размещения на нем санкционного контента. Об этом депутат сообщила в соцсети.

Действующие в стране кризисные центры для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не справляются с объемом работы. С таким заявлением выступила депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова. «Нашей фракцией разработан законопроект, который закрепляет на федеральном уровне деятельность кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и перечень предоставляемых ими услуг. Субъекты должны получать федеральное финансирование для создания и функционирования кризисных центров», — написала в своем telegram-канале Яна Лантратова. Как она отмечает, подобные центры работают в России не первое десятилетие. В одних женщины могут проживать, в другие получить юридическую и психологическую помощь. Сейчас центры работают в рамках нормативных актов субъектов, РПЦ, либо как частные. Но кризисных центров для женщин в стране мало и они не справляются с объемом работы. Помощь должна быть повсеместной и не зависеть от возможностей региона, уверена Лантратова. Ранее Яна Лантратова выступила с инициативой запустить легальный российский бесплатный файлообменный сервис для размещения на нем санкционного контента. Об этом депутат сообщила в соцсети.