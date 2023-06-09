Депутат Госдумы от Челябинска выступила за создание сервиса с санкционным контентом

10 июня 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Депутат Лантратова направила свое обращение в Правительство РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Государственной думы от Челябинска Яна Лантратова выступила с инициативой запустить легальный российский бесплатный файлообменный сервис для размещения на нем санкционного контента. Об этом Лантратова сообщила в соцсети. «В Госдуме призвали создать легальные российские файлообменники для размещения на них санкционного контента — кинофильмов, музыки, компьютерных программ и видеоигр „от недружественных медиакорпораций“. Депутаты направили обращение в Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность запуска легальных российских бесплатных файлообменных сервисов из-за ухода из РФ западных корпораций и введенных ими ограничений», — написала одна из инициаторов идеи Яна Лантратова в своем telegram-канале. Согласно соцопросу, на который ссылаются депутаты, половина россиян поддерживают идею пользоваться пиратскими торрентами. Они считают это решение справедливым в условиях санкций. Сейчас при просмотре нелегальных копий появляется реклама подпольных казино, а при использовании торрента возрастает риск заразить устройство вирусами. К тому же, при регулировании данной сферы государством появится возможность освоить огромную рекламную площадку, а российские производители контента смогут размещать свою продукцию и получать отчисления за рекламу. Ранее депутат Яна Лантратова рассказала про детский лагерь в Сатке «Барабанщик». При должном финансировании и завершении ремонта, который длится уже больше 20 лет, лагерь сможет претендовать на роль всероссийского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы от Челябинска Яна Лантратова выступила с инициативой запустить легальный российский бесплатный файлообменный сервис для размещения на нем санкционного контента. Об этом Лантратова сообщила в соцсети. «В Госдуме призвали создать легальные российские файлообменники для размещения на них санкционного контента — кинофильмов, музыки, компьютерных программ и видеоигр „от недружественных медиакорпораций“. Депутаты направили обращение в Правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность запуска легальных российских бесплатных файлообменных сервисов из-за ухода из РФ западных корпораций и введенных ими ограничений», — написала одна из инициаторов идеи Яна Лантратова в своем telegram-канале. Согласно соцопросу, на который ссылаются депутаты, половина россиян поддерживают идею пользоваться пиратскими торрентами. Они считают это решение справедливым в условиях санкций. Сейчас при просмотре нелегальных копий появляется реклама подпольных казино, а при использовании торрента возрастает риск заразить устройство вирусами. К тому же, при регулировании данной сферы государством появится возможность освоить огромную рекламную площадку, а российские производители контента смогут размещать свою продукцию и получать отчисления за рекламу. Ранее депутат Яна Лантратова рассказала про детский лагерь в Сатке «Барабанщик». При должном финансировании и завершении ремонта, который длится уже больше 20 лет, лагерь сможет претендовать на роль всероссийского.