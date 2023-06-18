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16 июня 2023

Полицейские вплавь догоняли наркозакладчика в Пермском крае. Видео

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Закладчик пытался уплыть от правоохранителей Фото:

Двое полицейских из Соликамска (Пермский край) переплыли реку, чтобы задержать наркозакладчика, который пытался от них скрыться. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудники МВД по городу Соликамску хотели задержать двух молодых закладчиков в лесу, где они собирались оборудовать тайник с наркотиками. Один из них сдался сразу, а второй попытался сбежать и переплыл реку, чтобы скрыться от полицейских. Догоняя закладчика, полицейские прыгнули в воду и настигли молодого человека на небольшом полуострове, где он сдался в руки правоохранителей», — рассказали в полиции.

Оба молодых человека были задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что один из закладчиков находится в федеральном розыске за совершенное ранее преступление.

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Двое полицейских из Соликамска (Пермский край) переплыли реку, чтобы задержать наркозакладчика, который пытался от них скрыться. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники МВД по городу Соликамску хотели задержать двух молодых закладчиков в лесу, где они собирались оборудовать тайник с наркотиками. Один из них сдался сразу, а второй попытался сбежать и переплыл реку, чтобы скрыться от полицейских. Догоняя закладчика, полицейские прыгнули в воду и настигли молодого человека на небольшом полуострове, где он сдался в руки правоохранителей», — рассказали в полиции. Оба молодых человека были задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что один из закладчиков находится в федеральном розыске за совершенное ранее преступление.
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