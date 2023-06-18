Полицейские вплавь догоняли наркозакладчика в Пермском крае. Видео

19 июня 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Закладчик пытался уплыть от правоохранителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое полицейских из Соликамска (Пермский край) переплыли реку, чтобы задержать наркозакладчика, который пытался от них скрыться. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники МВД по городу Соликамску хотели задержать двух молодых закладчиков в лесу, где они собирались оборудовать тайник с наркотиками. Один из них сдался сразу, а второй попытался сбежать и переплыл реку, чтобы скрыться от полицейских. Догоняя закладчика, полицейские прыгнули в воду и настигли молодого человека на небольшом полуострове, где он сдался в руки правоохранителей», — рассказали в полиции. Оба молодых человека были задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что один из закладчиков находится в федеральном розыске за совершенное ранее преступление.

Двое полицейских из Соликамска (Пермский край) переплыли реку, чтобы задержать наркозакладчика, который пытался от них скрыться. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники МВД по городу Соликамску хотели задержать двух молодых закладчиков в лесу, где они собирались оборудовать тайник с наркотиками. Один из них сдался сразу, а второй попытался сбежать и переплыл реку, чтобы скрыться от полицейских. Догоняя закладчика, полицейские прыгнули в воду и настигли молодого человека на небольшом полуострове, где он сдался в руки правоохранителей», — рассказали в полиции. Оба молодых человека были задержаны, в отношении их возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что один из закладчиков находится в федеральном розыске за совершенное ранее преступление.