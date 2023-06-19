Генсек НАТО высказался о заморозке украинского конфликта

Столтенберг: НАТО выступает против заморозки украинского конфликта на условиях России

19 июня 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

НАТО не согласна с урегулированием конфликта на Украине на условиях РФ, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и не будет соглашаться на российские условия урегулирования. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой велась на Ruptly . Генсек добавил, что альянс также выступает и против мира на Украине, который был бы построен на условиях России. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мир с Россией возможен лишь в случае изменения российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Украина не будет искать компромиссов, которые ущемят ее интересы, и будет продолжать защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Москва должна понимать, что никакой «холодной» заморозки конфликта на Украине с установкой новой границы не будет, передает «Утро.ру».

НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и не будет соглашаться на российские условия урегулирования. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой велась на Ruptly. Генсек добавил, что альянс также выступает и против мира на Украине, который был бы построен на условиях России. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мир с Россией возможен лишь в случае изменения российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Украина не будет искать компромиссов, которые ущемят ее интересы, и будет продолжать защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Москва должна понимать, что никакой «холодной» заморозки конфликта на Украине с установкой новой границы не будет, передает «Утро.ру».