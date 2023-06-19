Генсек НАТО высказался о заморозке украинского конфликта

Столтенберг: НАТО выступает против заморозки украинского конфликта на условиях России
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НАТО не согласна с урегулированием конфликта на Украине на условиях РФ, заявил Йенс Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и не будет соглашаться на российские условия урегулирования. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой велась на Ruptly. Генсек добавил, что альянс также выступает и против мира на Украине, который был бы построен на условиях России.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мир с Россией возможен лишь в случае изменения российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Украина не будет искать компромиссов, которые ущемят ее интересы, и будет продолжать защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Москва должна понимать, что никакой «холодной» заморозки конфликта на Украине с установкой новой границы не будет, передает «Утро.ру».

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НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и не будет соглашаться на российские условия урегулирования. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. «НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине», — заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляция которой велась на Ruptly. Генсек добавил, что альянс также выступает и против мира на Украине, который был бы построен на условиях России. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мир с Россией возможен лишь в случае изменения российских интересов и целей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Украина не будет искать компромиссов, которые ущемят ее интересы, и будет продолжать защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Москва должна понимать, что никакой «холодной» заморозки конфликта на Украине с установкой новой границы не будет, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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