В июле в Челябинске без горячей воды останутся четыре поселка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в июле более 150 домов останутся без горячей воды из-за опрессовок котельных. Под отключение попадут четыре поселка , Федоровка, Сосновка, Чурилово и Чввакуш, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. Гидравлические испытания на локальных котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, но также в течение 14 дней», — рассказали в пресс-службе.

В поселках Федоровка и Сосновка с 4 по 18 июля без горячей воды останутся дома, прикрепленные к котельной ООО «Центр». С 5 по 19 июля без горячего водоснабжения останутся дома в поселке Чурилово, прикрепленные к котельной ООО «Агрокомплекс». В поселке Чввакуш горячую воду отключат на период с 7 по 31 июля. Отключения пройдут в домах, прикрепленных к котельной № 230 «ЖКС № 9».