Экс-спикер думы в ХМАО сражается за свою пенсию в судах с мэрией. Инсайд

Экс-спикер думы Урая Александрова отстаивает в судах право на муниципальную пенсию

21 июня 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Галина Александрова отстаивает в судах свое право на муниципальную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае бывший председатель городской думы Галина Александрова пытается отстоять в судах с мэрией назначение своей муниципальной пенсии. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Администрация не хочет назначать Александровой муниципальную выплату, потому что она достигла пенсионного возраста до того, как получила должность председателя думы. Суды Урая и ХМАО, встали на сторону мэра города Тимура Закирзянова, однако Александровой удалось обжаловать решение в кассации. Дело вернули на рассмотрение в суд первой инстанции. Между тем, шансов на то, что мэрия сдаст позиции, практически нет. Закон оставляет вопрос выплат муниципальной пенсии на откуп местных властей, они могут принять соответствующее постановление. Но не хотят, памятуя прошлые разногласия и то, как Александрова портила им жизнь. На уровне думы процесс тормозит подконтрольный мэрии новый спикер Величко и лояльные ему депутаты», — сообщает инсайдер. Александрова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать ситуацию. «Мне и так достаточно славы», — уточнила экс-спикер. На сайте Урайского городского суда, окружного суда ХМАО, а также Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске опубликованы судебные решения, подтверждающие информацию инсайдера. Кассационная инстанция отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение. В мэрии Урая сообщили, что решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет Александровой было принято комиссией по назначению пенсии за выслугу лет в связи отсутствием данной совокупности условий, определенных ФЗ об ОМСУ и уставом города. «Администрация города не обладает информацией об отказе от каких-либо инициатив по внесению изменений в устав города, исключающих действующие условия для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе. Решение думы города Урай, которым введен пункт, установивший условия предоставления гарантий в связи с прекращением полномочий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, было принято думой города Урай пятого созыва, председателем которой на тот момент была сама Александрова», — прокомментировали в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае бывший председатель городской думы Галина Александрова пытается отстоять в судах с мэрией назначение своей муниципальной пенсии. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Администрация не хочет назначать Александровой муниципальную выплату, потому что она достигла пенсионного возраста до того, как получила должность председателя думы. Суды Урая и ХМАО, встали на сторону мэра города Тимура Закирзянова, однако Александровой удалось обжаловать решение в кассации. Дело вернули на рассмотрение в суд первой инстанции. Между тем, шансов на то, что мэрия сдаст позиции, практически нет. Закон оставляет вопрос выплат муниципальной пенсии на откуп местных властей, они могут принять соответствующее постановление. Но не хотят, памятуя прошлые разногласия и то, как Александрова портила им жизнь. На уровне думы процесс тормозит подконтрольный мэрии новый спикер Величко и лояльные ему депутаты», — сообщает инсайдер. Александрова в телефонном разговоре с корреспондентом агентства отказалась комментировать ситуацию. «Мне и так достаточно славы», — уточнила экс-спикер. На сайте Урайского городского суда, окружного суда ХМАО, а также Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинске опубликованы судебные решения, подтверждающие информацию инсайдера. Кассационная инстанция отменила решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение. В мэрии Урая сообщили, что решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет Александровой было принято комиссией по назначению пенсии за выслугу лет в связи отсутствием данной совокупности условий, определенных ФЗ об ОМСУ и уставом города. «Администрация города не обладает информацией об отказе от каких-либо инициатив по внесению изменений в устав города, исключающих действующие условия для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе. Решение думы города Урай, которым введен пункт, установивший условия предоставления гарантий в связи с прекращением полномочий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, было принято думой города Урай пятого созыва, председателем которой на тот момент была сама Александрова», — прокомментировали в пресс-службе.