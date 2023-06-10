ВС России сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп

10 июня 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ и военную технику, отметил Александр Савчук Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты на краснолиманском направлении уничтожили минометные штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), две самоходные артиллерийские самоходные машины «Гвоздика», гаубицу и четыре автомобиля подвоза боеприпасов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — сказал Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Он отметил, что, помимо бронированной техники, например, «Гвоздики» и гаубиц, также были ликвидированы две минометные позиции украинских войск. Украина официально начала свое контрнаступление, отметил президент РФ Владимир Путин. Минобороны РФ подчеркнули, что ВСУ предпринимают попытки прорыва на Бахмут (Артемовск). Тем не менее украинские солдаты несут значительные потери.

Российские солдаты на краснолиманском направлении уничтожили минометные штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), две самоходные артиллерийские самоходные машины «Гвоздика», гаубицу и четыре автомобиля подвоза боеприпасов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество ударами артиллерии и армейской авиации группировки войск сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — сказал Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Он отметил, что, помимо бронированной техники, например, «Гвоздики» и гаубиц, также были ликвидированы две минометные позиции украинских войск. Украина официально начала свое контрнаступление, отметил президент РФ Владимир Путин. Минобороны РФ подчеркнули, что ВСУ предпринимают попытки прорыва на Бахмут (Артемовск). Тем не менее украинские солдаты несут значительные потери.