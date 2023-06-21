Суд наказал свердловчанина, вербовавшего детей в криминальную группу

Свердловчанин, плативший детям за воровство, отправлен в колонию на 6,5 года

22 июня 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Суд отправил свердловчанина в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Новой Ляле (Свердловская область) отправил на 6,5 года в колонию мужчину, обещавшего детям заплатить за кражу металлолома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхотурский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что у осужденного есть шанс обжаловать свой приговор. По данным силовиков, в ноябре 2022 года, мужчина, будучи пьяным, решил завербовать своего родного несовершеннолетнего брата и друга для воровства. Он поручил детям украсть металлолом, пообещав заплатить им за это.

Суд в Новой Ляле (Свердловская область) отправил на 6,5 года в колонию мужчину, обещавшего детям заплатить за кражу металлолома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верхотурский районный суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что у осужденного есть шанс обжаловать свой приговор. По данным силовиков, в ноябре 2022 года, мужчина, будучи пьяным, решил завербовать своего родного несовершеннолетнего брата и друга для воровства. Он поручил детям украсть металлолом, пообещав заплатить им за это.