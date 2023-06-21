В Пермском крае резко увеличилось число выпавших из окон детей

Из окон высоток продолжают падать дети
В Пермском крае дети все чаще выпадают из окон. Об этом на заседании законодательного собрания сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
«На 37% увеличилось число выпавших из окон детей», — доложила она информацию за 2022 год. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале этого года из окна выпал 10-летний мальчик. Ребенок захотел выйти погулять, открыл окно, чтобы спуститься, но сорвался и упал.
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