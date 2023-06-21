21 июня 2023

В Пермском крае резко увеличилось число выпавших из окон детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Из окон высоток продолжают падать дети Фото:

В Пермском крае дети все чаще выпадают из окон. Об этом на заседании законодательного собрания сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

«На 37% увеличилось число выпавших из окон детей», — доложила она информацию за 2022 год. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале этого года из окна выпал 10-летний мальчик. Ребенок захотел выйти погулять, открыл окно, чтобы спуститься, но сорвался и упал.

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В Пермском крае дети все чаще выпадают из окон. Об этом на заседании законодательного собрания сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. «На 37% увеличилось число выпавших из окон детей», — доложила она информацию за 2022 год. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС. Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале этого года из окна выпал 10-летний мальчик. Ребенок захотел выйти погулять, открыл окно, чтобы спуститься, но сорвался и упал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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