В Пермском крае резко увеличилось число выпавших из окон детей

Из окон высоток продолжают падать дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае дети все чаще выпадают из окон. Об этом на заседании законодательного собрания сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

«На 37% увеличилось число выпавших из окон детей», — доложила она информацию за 2022 год. Трансляция заседания ведется на сайте ЗС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале этого года из окна выпал 10-летний мальчик. Ребенок захотел выйти погулять, открыл окно, чтобы спуститься, но сорвался и упал.