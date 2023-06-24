Гладков: в Белгородской области с беспилотника сбросили взрывчатку

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сказал Вячеслав Гладков Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Грайвороне Белгородской области с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом было сброшено взрывное устройство. На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. <…> Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. Экстренные и аварийные службы уже приступили к устранениям последствий инцидента, заключил глава региона.

ВСУ уже давно атакуют приграничные к России регионы. Часто под удар попадает и Белгородская область. Недавно в регионе, в населенном пункте Новопетровка с украинского дрона было сброшено три взрывных устройства. По словам Гладкова, были повреждены автомобиль и трактор.

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В Грайвороне Белгородской области с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом было сброшено взрывное устройство. На месте работают оперативные службы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В городе Грайворон с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. <…> Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. Экстренные и аварийные службы уже приступили к устранениям последствий инцидента, заключил глава региона. ВСУ уже давно атакуют приграничные к России регионы. Часто под удар попадает и Белгородская область. Недавно в регионе, в населенном пункте Новопетровка с украинского дрона было сброшено три взрывных устройства. По словам Гладкова, были повреждены автомобиль и трактор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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