SHOT: на станции в Москве нашли противопехотную мину

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Очевидцы вызвали полицию на место обнаружения мины Фото:

В Москве на железнодорожной станции Очаково-1 обнаружили противопехотную мину. Об этом написали в telegram-канале SHOT.

«Подозрительный предмет, предварительно, противопехотную мину, обнаружили возле ж/д путей в Москве. <…> Мина лежит на станции Очаково-1 в столичном районе Очаково-Матвеевское», — написали в telegram-канале. Уточняется, что очевидцы вызвали на место находки полицию.

URA.RU направило запрос в московский Дептранс для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Москве на железнодорожной станции Очаково-1 обнаружили противопехотную мину. Об этом написали в telegram-канале SHOT. «Подозрительный предмет, предварительно, противопехотную мину, обнаружили возле ж/д путей в Москве. <…> Мина лежит на станции Очаково-1 в столичном районе Очаково-Матвеевское», — написали в telegram-канале. Уточняется, что очевидцы вызвали на место находки полицию. URA.RU направило запрос в московский Дептранс для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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