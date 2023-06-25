SHOT: на станции в Москве нашли противопехотную мину

Очевидцы вызвали полицию на место обнаружения мины
В Москве на железнодорожной станции Очаково-1 обнаружили противопехотную мину. Об этом написали в telegram-канале SHOT.
«Подозрительный предмет, предварительно, противопехотную мину, обнаружили возле ж/д путей в Москве. <…> Мина лежит на станции Очаково-1 в столичном районе Очаково-Матвеевское», — написали в telegram-канале. Уточняется, что очевидцы вызвали на место находки полицию.
URA.RU направило запрос в московский Дептранс для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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