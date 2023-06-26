Выпускники сельских школ поступают в агровузы благодаря спецпроекту

Выпускники проекта «Агро-класс» поступают в профильные вузы

26 июня 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

«Агро-класс» помогает решить кадровые проблемы в сфере АПК Фото: пресс-служба «Делового дома на Архиерейской» Все выпускники «Агро-класса» в зауральском селе Мальцево летом 2023 года будут поступать в Курганскую сельхозакадемию. Проект, который реализуют также в Свердловской и Тюменской областях, помогает решить кадровую проблему в сфере АПК, рассказали URA.RU в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской». «Основная идея проекта заключается в том, чтобы заинтересовать детей сельским хозяйством на специальных уроках, объединяющих химию, биологию, экономику и основы агрономии. Для учеников также выступают руководители сельхозпредприятий, представители профильных высших и средних учебных заведений. При этом фокус занятий смещен от теории к практике: ученики выращивают разные сорта картофеля и моркови, создают флорариумы, ведут полевые дневники. Этот проект является личной инициативой агроинвестора Алексея Боброва в рамках частной поддержки нацпроекта „Образование“», — сообщил URA.RU пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» Александр Оводов. Ранее предприятие «Агро-клевер», школа в селе Мальцево и Курганская сельхозакадемия заключили соглашение, которое позволяет школьникам получить необходимые знания и рекомендации при поступлении. Помимо этого, «Агро-клевер» ввел ежегодную стипендию в размере 10 тысяч рублей для студентов — бывших агроклассников. «Агро-классы» также запустили в селе Сажино Свердловской области — при поддержке «Ударника» и в селе Петелино Тюменской области — при помощи одноименного предприятия. «Деловой дом на Архиерейской» управляет этими сельхозкомпаниями. На данный момент в трех «Агро-классах» обучаются 60 человек, а десять выпускников ранее поступили в профильные вузы. «Агро-классы» помогают привлечь в сферу АПК квалифицированных молодых специалистов. Сейчас средний возраст работников отрасли на Урале — от 45 до 50 лет. При этом АПК является одним из приоритетных направлений работы правительства России. Так, в 2022 году финансирование программ в этой сфере превысило 400 млрд рублей. Фото: пресс-служба «Делового дома на Архиерейской» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все выпускники «Агро-класса» в зауральском селе Мальцево летом 2023 года будут поступать в Курганскую сельхозакадемию. Проект, который реализуют также в Свердловской и Тюменской областях, помогает решить кадровую проблему в сфере АПК, рассказали URA.RU в пресс-службе «Делового дома на Архиерейской». «Основная идея проекта заключается в том, чтобы заинтересовать детей сельским хозяйством на специальных уроках, объединяющих химию, биологию, экономику и основы агрономии. Для учеников также выступают руководители сельхозпредприятий, представители профильных высших и средних учебных заведений. При этом фокус занятий смещен от теории к практике: ученики выращивают разные сорта картофеля и моркови, создают флорариумы, ведут полевые дневники. Этот проект является личной инициативой агроинвестора Алексея Боброва в рамках частной поддержки нацпроекта „Образование“», — сообщил URA.RU пресс-секретарь «Делового дома на Архиерейской» Александр Оводов. Ранее предприятие «Агро-клевер», школа в селе Мальцево и Курганская сельхозакадемия заключили соглашение, которое позволяет школьникам получить необходимые знания и рекомендации при поступлении. Помимо этого, «Агро-клевер» ввел ежегодную стипендию в размере 10 тысяч рублей для студентов — бывших агроклассников. «Агро-классы» также запустили в селе Сажино Свердловской области — при поддержке «Ударника» и в селе Петелино Тюменской области — при помощи одноименного предприятия. «Деловой дом на Архиерейской» управляет этими сельхозкомпаниями. На данный момент в трех «Агро-классах» обучаются 60 человек, а десять выпускников ранее поступили в профильные вузы. «Агро-классы» помогают привлечь в сферу АПК квалифицированных молодых специалистов. Сейчас средний возраст работников отрасли на Урале — от 45 до 50 лет. При этом АПК является одним из приоритетных направлений работы правительства России. Так, в 2022 году финансирование программ в этой сфере превысило 400 млрд рублей.