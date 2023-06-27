Кремль: предпосылок для мирных переговоров с Киевом по-прежнему нет

Предпосылок для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта по-прежнему нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном привлечении к этому лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
«В настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не предусматривается. Это абсолютно исключается Киевом, странами коллективного Запада», — отметил Песков.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать одним из участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такой вывод был сделан после успешных переговоров Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который организовал попытку вооруженного мятежа.
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