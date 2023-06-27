Кремль: предпосылок для мирных переговоров с Киевом по-прежнему нет

27 июня 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Предпосылок для мирных переговоров с Киевом по-прежнему нет, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Предпосылок для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта по-прежнему нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном привлечении к этому лидера Белоруссии Александра Лукашенко. «В настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не предусматривается. Это абсолютно исключается Киевом, странами коллективного Запада», — отметил Песков. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать одним из участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такой вывод был сделан после успешных переговоров Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который организовал попытку вооруженного мятежа.

Предпосылок для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта по-прежнему нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном привлечении к этому лидера Белоруссии Александра Лукашенко. «В настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не предусматривается. Это абсолютно исключается Киевом, странами коллективного Запада», — отметил Песков. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать одним из участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такой вывод был сделан после успешных переговоров Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который организовал попытку вооруженного мятежа.