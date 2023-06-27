Кремль: предпосылок для мирных переговоров с Киевом по-прежнему нет

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Предпосылок для мирных переговоров с Киевом по-прежнему нет, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Предпосылок для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта по-прежнему нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном привлечении к этому лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

«В настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не предусматривается. Это абсолютно исключается Киевом, странами коллективного Запада», — отметил Песков.

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать одним из участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такой вывод был сделан после успешных переговоров Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который организовал попытку вооруженного мятежа.

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Предпосылок для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию украинского конфликта по-прежнему нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможном привлечении к этому лидера Белоруссии Александра Лукашенко. «В настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не предусматривается. Это абсолютно исключается Киевом, странами коллективного Запада», — отметил Песков. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать одним из участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такой вывод был сделан после успешных переговоров Лукашенко с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который организовал попытку вооруженного мятежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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