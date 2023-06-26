Свердловские VIP бойкотируют вечер звезд КВН из-за бардака с пригласительными

26 июня 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

«Встречи выпускников» проходят в Екатеринбурге с 2019 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Представительство VIP-персон на «Встрече выпускников КВН» в 2023 году может быть минимальным. По данным URA.RU, все из-за проблем с пригласительными, которые почему-то до сих пор не дошли до некоторых членов регионального кабмина. «Еще на прошлой неделе все интересовались друг у друга, кто идет [на КВН в МВЦ „Екатеринбург ЭКСПО“]. В итоге выяснилось, что пригласительные [на первый ряд] мало кто видел. И потому присутствовать не планируют, даже если позовут в последний момент», — передал недовольство коллег источник агентства, близкий к областной власти. По его словам, в прежние годы вопрос решался просто: директор выставочника Игорь Данилов оперативно раздавал проходки лично — для него это было инструментом установления и поддержки отношений с топ-чиновниками. Но в конце мая он ушел в отставку, и все бесплатные билеты, сформированные по специальным квотам, говорят, оказались в руках у замгубернатора по соцполитике Павла Крекова (отвечает за культуру). «Вероятно, на этом уровне и произошел сбой», — предположил источник. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Новость по теме Легенды КВН помогли Екатеринбургу ответить Соловьеву. А еще — высмеяли Ельцина и засмущали Куйвашева Четвертая «Встреча выпускников КВН» намечена на 30 июня. В прошлом году событие посетили губернатор Евгений Куйвашев, его первый зам Алексей Шмыков, министры, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его замы, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты и сенатор Александр Высокинский. URA.RU подробно рассказывало, как прошло событие. В 2023-м на главной сцене сыграют команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и Сборная Дагестана — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А в жюри позвали участника «Уральских пельменей» Андрея Рожкова, телеведущего Вадима Галыгина, актера Александра Олешко, дирижера и композитора Сергея Жилина. Вести игру будет Валдис Пельш. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представительство VIP-персон на «Встрече выпускников КВН» в 2023 году может быть минимальным. По данным URA.RU, все из-за проблем с пригласительными, которые почему-то до сих пор не дошли до некоторых членов регионального кабмина. «Еще на прошлой неделе все интересовались друг у друга, кто идет [на КВН в МВЦ „Екатеринбург ЭКСПО“]. В итоге выяснилось, что пригласительные [на первый ряд] мало кто видел. И потому присутствовать не планируют, даже если позовут в последний момент», — передал недовольство коллег источник агентства, близкий к областной власти. По его словам, в прежние годы вопрос решался просто: директор выставочника Игорь Данилов оперативно раздавал проходки лично — для него это было инструментом установления и поддержки отношений с топ-чиновниками. Но в конце мая он ушел в отставку, и все бесплатные билеты, сформированные по специальным квотам, говорят, оказались в руках у замгубернатора по соцполитике Павла Крекова (отвечает за культуру). «Вероятно, на этом уровне и произошел сбой», — предположил источник. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Четвертая «Встреча выпускников КВН» намечена на 30 июня. В прошлом году событие посетили губернатор Евгений Куйвашев, его первый зам Алексей Шмыков, министры, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его замы, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, депутаты и сенатор Александр Высокинский. URA.RU подробно рассказывало, как прошло событие. В 2023-м на главной сцене сыграют команды «Станция Спортивная» (вице-чемпион Высшей лиги КВН), «СОК» (чемпионы КВН, обладатели Большого КиВиНа в Золотом) и Сборная Дагестана — финалист Высшей Лиги КВН-2015. А в жюри позвали участника «Уральских пельменей» Андрея Рожкова, телеведущего Вадима Галыгина, актера Александра Олешко, дирижера и композитора Сергея Жилина. Вести игру будет Валдис Пельш.