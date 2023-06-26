В Екатеринбурге выросло количество курсантов, попавших в больницу из-за отравления

Число отравившихся курсантов Уральского юридического института МВД (УрЮИ МВД) выросло до 58 человек. Сейчас они проходят лечение в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом сообщает минздрав Свердловской области в официальном telegram-канале.
«В стационаре ГКБ №40 на лечении находятся 53 человека (+3 человека за сутки). В стационаре Верхнепышминской ЦГБ лечение проходят пять человек», — указано в сообщении. Состояние большинства пострадавших от отравления соответствует оценке «удовлетворительно».
Курсанты УрЮИ МВД начали поступать в больницу 24 июня с признаками отравления. В первый день были госпитализированы 35 человек, на следующий — еще 15. На 26 июня было зафиксировано 50 случаев отравления. По информации источника URA.RU, всего отравившихся 82 человека.
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