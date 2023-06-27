ХМАО получит 15 млн рублей на компенсацию проживания в ПВР беженцев с Украины

28 июня 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Необходимые средства правительство РФ передаст МЧС России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ получит от правительства РФ 15 467 200 рублей на компенсацию за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Данное распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Правительство России выделит ХМАО 15 467 200 рублей», — указано в документе. Согласно распоряжению кабмина, в сутки за проживание на человека выделяют 913 рублей, на питание — 415 рублей. Чтобы обеспечить регионы средствами на компенсацию содержания ПВР для беженцев было выделено 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги правительство РФ передаст МЧС России. О распределении средств ведомство должно будет сдать отчет до 1 февраля следующего года. Ранее URA.RU писало, что из резервного фонда ХМАО власти будут каждый день платить беженцам из Украины, ДНР и ЛНР по 1123 рубля. Также региональные власти обещали оплатить все расходы на доставку эвакуированных детей, которые живут в Сургуте, до школ и обратно.

Ханты-Мансийский автономный округ получит от правительства РФ 15 467 200 рублей на компенсацию за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных регионов РФ. Данное распоряжение опубликовано на портале правовой информации. «Правительство России выделит ХМАО 15 467 200 рублей», — указано в документе. Согласно распоряжению кабмина, в сутки за проживание на человека выделяют 913 рублей, на питание — 415 рублей. Чтобы обеспечить регионы средствами на компенсацию содержания ПВР для беженцев было выделено 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги правительство РФ передаст МЧС России. О распределении средств ведомство должно будет сдать отчет до 1 февраля следующего года. Ранее URA.RU писало, что из резервного фонда ХМАО власти будут каждый день платить беженцам из Украины, ДНР и ЛНР по 1123 рубля. Также региональные власти обещали оплатить все расходы на доставку эвакуированных детей, которые живут в Сургуте, до школ и обратно.