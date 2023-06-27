27 июня 2023

На трассе М-5 Челябинской области продолжат буровзрывные работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок трассы М-5 «Урал» закроют 29 июня Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 29 июня будет закрыто движение транспорта на участке трассы М-5 в связи с проведением буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал».

«На 1565-1576 километрах трассы М-5 „Урал“ в Ашинском районе 29 июня с 10 до 13 часов закрывается дорожное движение. Ограничения введут в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — уточнили в пресс-службе.

Легковые автомобили смогут объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Движение большегрузов, автобусов запрещено. Ограничения будут вводиться каждый четверг до 1 октября.

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В Ашинском районе Челябинской области 29 июня будет закрыто движение транспорта на участке трассы М-5 в связи с проведением буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «На 1565-1576 километрах трассы М-5 „Урал“ в Ашинском районе 29 июня с 10 до 13 часов закрывается дорожное движение. Ограничения введут в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ», — уточнили в пресс-службе. Легковые автомобили смогут объехать по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Движение большегрузов, автобусов запрещено. Ограничения будут вводиться каждый четверг до 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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