27 июня 2023

Водитель маршрутки в Челябинске брызнул газовым баллончиком в лицо пассажиру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
Пассажир сначала отказался платить за проезд, затем бросил в шофера мелочью Фото:

В центре Челябинска водитель маршрутного такси №3 разозлился на пассажира и брызнул газовым баллончиком ему в лицо. Об этом сообщили очевидцы, ехавшие в маршрутке.

«В микроавтобус зашел мужчина. Отказался платить. После чего бросил в шофера мелочью. Водитель не стерпел и брызнул в лицо оппоненту баллончиком», — сообщает «Криминальный сэт» со ссылкой на очевидцев.

На звонок URA.RU в компании сообщили, что у них нет такой информации и бросили трубку. Проверкой инцидента займется полиция Челябинска.

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В центре Челябинска водитель маршрутного такси №3 разозлился на пассажира и брызнул газовым баллончиком ему в лицо. Об этом сообщили очевидцы, ехавшие в маршрутке. «В микроавтобус зашел мужчина. Отказался платить. После чего бросил в шофера мелочью. Водитель не стерпел и брызнул в лицо оппоненту баллончиком», — сообщает «Криминальный сэт» со ссылкой на очевидцев. На звонок URA.RU в компании сообщили, что у них нет такой информации и бросили трубку. Проверкой инцидента займется полиция Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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