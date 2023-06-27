Пассажир сначала отказался платить за проезд, затем бросил в шофера мелочью
В центре Челябинска водитель маршрутного такси №3 разозлился на пассажира и брызнул газовым баллончиком ему в лицо. Об этом сообщили очевидцы, ехавшие в маршрутке.
«В микроавтобус зашел мужчина. Отказался платить. После чего бросил в шофера мелочью. Водитель не стерпел и брызнул в лицо оппоненту баллончиком», — сообщает «Криминальный сэт» со ссылкой на очевидцев.
На звонок URA.RU в компании сообщили, что у них нет такой информации и бросили трубку. Проверкой инцидента займется полиция Челябинска.
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