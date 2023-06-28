28 июня 2023

РВИО: опыт партизанов ВОВ оказался актуален для спецоперации

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Ярослав Нилов, интервью. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
По мнению ученого, опыт подполья, полученный во время Великой Отечественной войны, актуален для СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Опыт партизанского движения, полученный в годы Великой Отечественной войны, как никогда сейчас актуален для российских бойцов, сражающихся против Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время спецоперации. Так считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Сегодня на временно оккупированных киевским режимом территориях, в том числе и наших новых регионах, также существует подпольное движение. Опыт организации партизанской деятельности в годы Великой Отечественной необходим и востребован», — поделился мнением Мягков с РИА Новости. Он пояснил, что такие операции как «Рельсовая война» и «Концерт» (1943), в ходе которых советские партизаны выводили из строя железнодорожные коммуникации, чтобы не допустить появление нацистов в России, актуальны сейчас как никогда.

Ранее участник СВО из Екатеринбурга Даниил рассказал, как обхитрить ВСУ. По его словам, иногда можно прикинуться мертвым, чтобы выжить. Это лучше, чем неоправданный героизм, считает военный. Другой участник СВО рассказал, что притворился спящим, чтобы обезоружить бойца ВСУ в зоне боевых действий.

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Опыт партизанского движения, полученный в годы Великой Отечественной войны, как никогда сейчас актуален для российских бойцов, сражающихся против Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время спецоперации. Так считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. «Сегодня на временно оккупированных киевским режимом территориях, в том числе и наших новых регионах, также существует подпольное движение. Опыт организации партизанской деятельности в годы Великой Отечественной необходим и востребован», — поделился мнением Мягков с РИА Новости. Он пояснил, что такие операции как «Рельсовая война» и «Концерт» (1943), в ходе которых советские партизаны выводили из строя железнодорожные коммуникации, чтобы не допустить появление нацистов в России, актуальны сейчас как никогда. Ранее участник СВО из Екатеринбурга Даниил рассказал, как обхитрить ВСУ. По его словам, иногда можно прикинуться мертвым, чтобы выжить. Это лучше, чем неоправданный героизм, считает военный. Другой участник СВО рассказал, что притворился спящим, чтобы обезоружить бойца ВСУ в зоне боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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