Челябинским дезертирам с СВО откажут в бесплатном соцобслуживании

Дезертирам с СВО депутаты отказали в бесплатном соцобслуживании Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участники спецоперации из Челябинской области, ставшим фигурантами уголовных дел об оставлении места службы, лишатся права на бесплатное социальное обслуживание. Аналогично будет обстоять дело с членами их семей. Соответствующий закон 29 июня приняли депутаты заксобрания региона.

«Предполагается, что социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах соцобслуживания не будут бесплатно предоставляться ряду лиц и членам их семей. Это возможно, если поступит информация о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 337 УК РФ», — отметила министр соцотношений Ирина Буторина.

Статья предполагает наказание за преступление, связанное с самовольным оставлением части или места службы продолжительностью свыше двух суток в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. При этом внесенные депутатами поправки в закон предусмотрели льготы для нескольких категорий лиц.

В тексте закона указаны блокадники Ленинграда, ветераны боевых действий СВО, помогавшие при проведении спецоперации волонтеры, заключившие с Минобороны РФ контракт лица после 21 сентября 2022 года, члены их семей.

Также 29 июня депутаты предусмотрели единовременные выплаты для участников СВО. Добровольцам и контрактникам, ранее лишенным поддержки, выдадут по 50 тысяч рублей, а их детям — по 20 тысяч.