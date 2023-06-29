29 июня 2023

Челябинцам обещали до +32 градусов в выходные. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
В начале июля в регионе будет жарко Фото:

Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.

«Днем 1 июля в Челябинской области будет +27…+32. Ночью температура опустится до +13…+18 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра региона.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 25 метров в секунду.

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Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. «Днем 1 июля в Челябинской области будет +27…+32. Ночью температура опустится до +13…+18 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра региона. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 25 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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