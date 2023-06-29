В начале июля в регионе будет жарко
Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.
«Днем 1 июля в Челябинской области будет +27…+32. Ночью температура опустится до +13…+18 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра региона.
По данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 25 метров в секунду.
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