Челябинцам обещали до +32 градусов в выходные. Скрин

29 июня 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

В начале июля в регионе будет жарко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. «Днем 1 июля в Челябинской области будет +27…+32. Ночью температура опустится до +13…+18 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра региона. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 25 метров в секунду. Скрин с сайта челябинского гидрометцентра

Температура воздуха в Челябинской области в ближайшие выходные поднимется до +32 градусов. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. «Днем 1 июля в Челябинской области будет +27…+32. Ночью температура опустится до +13…+18 градусов», — говорится в прогнозе на сайте гидрометцентра региона. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи предупреждали о порывах ветра до 25 метров в секунду.