«Новые люди» готовы обновить парламент Якутии

«Новые люди» утвердили кандидатов на выборы в Якутии

30 июня 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Список партии «Новые люди» возглавила Сардана Авксентьева Фото: пресс-служба «Новых людей» Партия «Новые люди» сформировала список кандидатов на выборы в Якутии, который полностью соответствует идеалам и ценностям партии. Об этом рассказала заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. «Мы смогли сформировать список кандидатов на выборы, который полностью отвечает духу нашей партии. Это молодые, активные люди, из которых многие идут в политику впервые», — заявила Авксентьева. Отделение партии «Новые люди» в Республике Саха (Якутия) провело общее собрание 30 июня, на котором было принято решение о составлении списка кандидатов в депутаты Ил Тумэн. В списке заявлено 64 кандидата, из которых 44 мужчины и 20 женщин. На первом месте списка стоит сама Сардана Авксентьева, которая известна своей активной работой и инициативами в политике. На втором месте — лидер регионального отделения Василий Николаев, который также имеет значительный опыт в общественной деятельности. Предпринимательница и волонтер Ольга Шерстянникова занимает третье место. Ее сын ушел на СВО добровольцем и был ранен. Шерстянникова активно поддерживает участников СВО из Якутии и семьи мобилизованных. Средний возраст кандидатов составляет 41 год, а самому молодому из них всего 23. Большинство кандидатов имеют высшее образование и успешный опыт в реализации общественных проектов. Интересно, что 22 человека из списка являются многодетными родителями. Среди других кандидатов в списке — правозащитник Нюргун Ефремов, председатель Ассоциации гостеприимства Татьяна Тымырова, спортсмен и общественный деятель Гаврил Чемоханов, который отстаивает права людей с инвалидностью. Также в списке находятся предпринимательницы Нюргуяна Заморщикова («Сахачай») и Евгения Сесина («СахаЭкспоСервис»), а также председатель общественной организации по социальной поддержке населения города Алдана «Дари Добро» Мария Барамыгина и другие выдающиеся личности. Главная цель партии «Новые люди» в региональном парламенте Якутии — стать оппозиционной силой, контролировать работу исполнительной власти и представлять интересы жителей региона. Они стремятся создать фракцию, которая будет активно действовать, и внести реальные изменения в политическую обстановку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Новые люди» сформировала список кандидатов на выборы в Якутии, который полностью соответствует идеалам и ценностям партии. Об этом рассказала заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. «Мы смогли сформировать список кандидатов на выборы, который полностью отвечает духу нашей партии. Это молодые, активные люди, из которых многие идут в политику впервые», — заявила Авксентьева. Отделение партии «Новые люди» в Республике Саха (Якутия) провело общее собрание 30 июня, на котором было принято решение о составлении списка кандидатов в депутаты Ил Тумэн. В списке заявлено 64 кандидата, из которых 44 мужчины и 20 женщин. На первом месте списка стоит сама Сардана Авксентьева, которая известна своей активной работой и инициативами в политике. На втором месте — лидер регионального отделения Василий Николаев, который также имеет значительный опыт в общественной деятельности. Предпринимательница и волонтер Ольга Шерстянникова занимает третье место. Ее сын ушел на СВО добровольцем и был ранен. Шерстянникова активно поддерживает участников СВО из Якутии и семьи мобилизованных. Средний возраст кандидатов составляет 41 год, а самому молодому из них всего 23. Большинство кандидатов имеют высшее образование и успешный опыт в реализации общественных проектов. Интересно, что 22 человека из списка являются многодетными родителями. Среди других кандидатов в списке — правозащитник Нюргун Ефремов, председатель Ассоциации гостеприимства Татьяна Тымырова, спортсмен и общественный деятель Гаврил Чемоханов, который отстаивает права людей с инвалидностью. Также в списке находятся предпринимательницы Нюргуяна Заморщикова («Сахачай») и Евгения Сесина («СахаЭкспоСервис»), а также председатель общественной организации по социальной поддержке населения города Алдана «Дари Добро» Мария Барамыгина и другие выдающиеся личности. Главная цель партии «Новые люди» в региональном парламенте Якутии — стать оппозиционной силой, контролировать работу исполнительной власти и представлять интересы жителей региона. Они стремятся создать фракцию, которая будет активно действовать, и внести реальные изменения в политическую обстановку.