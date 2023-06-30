30 июня 2023

Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский заявил, что военной помощи от Запада Украине недостаточно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине недостаточно помощи со стороны западных партнеров, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, результаты наступления ВСУ были бы успешнее при наличии большего количества артиллерии.

«Я могу сказать, что помощи недостаточно. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили и которую наши партнеры имеют в требуемом количестве, то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее», — передает слова Зеленского газета Mundo. Он отметил, что осведомлен о состоянии вооружения западных стран и просит всего лишь 5% от общего количества.

Западные страны помогают Украине вооружение с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года. В июне три из шести танков Leopard, переданных Украине Финляндией, была уничтожены в Запорожской области. Кроме того, Минобороны РФ раскрывало, что общие потери бронемашин на Южно-Донецком направлении составили 28 танков. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у Киева не осталось собственного вооружения и на Украине все идет к исчерпанию мобилизационного резерва.

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Украине недостаточно помощи со стороны западных партнеров, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, результаты наступления ВСУ были бы успешнее при наличии большего количества артиллерии. «Я могу сказать, что помощи недостаточно. Если бы у нас была артиллерия, которую мы запросили и которую наши партнеры имеют в требуемом количестве, то на поле боя процессы шли бы гораздо быстрее», — передает слова Зеленского газета Mundo. Он отметил, что осведомлен о состоянии вооружения западных стран и просит всего лишь 5% от общего количества. Западные страны помогают Украине вооружение с начала спецоперации, которая началась 24 февраля 2022 года. В июне три из шести танков Leopard, переданных Украине Финляндией, была уничтожены в Запорожской области. Кроме того, Минобороны РФ раскрывало, что общие потери бронемашин на Южно-Донецком направлении составили 28 танков. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, у Киева не осталось собственного вооружения и на Украине все идет к исчерпанию мобилизационного резерва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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